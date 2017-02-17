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на конференции Академии наук был представлен сборник статей «Латыши и Латвия» под редакцией академика Яниса Страдыньша. «Эта книга должна стоять на полке у каждого латыша» - сказал академик, и она тут же стала библиографической редкостью.

В тот же день партии правящей коалиции решили приостановить дальнейшее рассмотрение поправок к Уголовному закону, которые предусматривали лишение свободы за публичное отрицание, оправдание, прославление или оскорбительное оспаривание оккупации Латвии СССР или нацистской Германией.

В ту же ночь движение Stop drugs провело акцию, заблокировав в Риге все точки по продаже "легальных наркотиков". Как сообщил агентству ЛЕТА инициатор движения Сандрис Бергманис, активисты движения дежурили у 40 точек продажи растительных смесей, большинство из которых находятся в центре столицы. Многие лавки были закрыты, потому что их владельцы заранее знали об акции, но другие продолжали работу.

17 февраля 2012 года утром была получена информация о российском сверхзвуковом бомбардировщике Ту-22М в нейтральном воздушном пространстве над Балтийским морем, с авиабазы НАТО в Литве был поднят истребитель для визуальной идентификации российского самолета. «Появление в небе над Балтийским морем российского бомбардировщика и предстоящий завтра (языковой) референдум - это взаимосвязанные события», заявила спикер Сейма Солвита Аболтиня.

17 февраля 2011 года министр внутренних дел Линда Мурниеце, подала премьер-министру Валдису Домбровскису заявление об отставке. Первая женщина в истории Латвии на этом посту, Мурниеце занимала пост главы МВД с 12 марта 2009 года.



В тот же день президент Совета ЕС Херман ван Ромпей после встречи с главой латвийского правительства Валдисом Домбровскисом поздравил Латвию с введением долгосрочных структурных реформ и мер консолидации.



В тот же день президент Валдис Затлерс презентовал XXVI выпуск трудов президентской комиссии историков «Оккупация, коллаборационизм, сопротивление: история и понимание истории».

17 февраля 2010 года газета «Бизнес&Балтия» сообщила, что торговая компания Mego за последние два месяца открыла 10 новых магазинов в латвийских тюрьмах. Компания Mego начала торговать в пенитенциарных заведениях в конце прошлого года, и сейчас в большинстве из 13 латвийских тюрем закрытого типа работают магазины этой сети, рассказал газете начальник Управления мест заключения генерал Висвалдис Пуките. К началу весны сеть магазинов Mego охватит все латвийские тюрьмы, писала газета. Как сообщила секретарь этой компании Инга Якушонока, платежеспособность заключенных оказалась удовлетворительной.

В тот же день Государственное агентство обеспечения предложило всем заинтересованным лицам до 9 часов 19 февраля за 26,20 лата приобрести около 3,6 тонны мороженого Batman, которое было изъято по уголовному делу в качестве вещественного доказательства. Согласно заключению Продовольственно-ветеринарной службы, люди это мороженое употреблять не могут, но его можно скормить животным. Мороженое находится в холодильнике, который выключен, но стоит на улице, сообщил представитель МВД.

17 февраля 2009 года в Балтийском море в 37 морских милях от датского острова Борнхольм затонуло латвийское рыболовецкое судно Unora.

В тот же день Рижский окружной суд за избиение людей цыганской и армянской национальности приговорил четырех скинхедов к пяти годам лишения свободы условно с испытательным сроком три года. Следствие установило, что осенью 2007 года в районе улицы Маскавас в Риге Алексей Гришанович, Артем Гусейнов, Сергей Савин и Анатолий Цветков из расистских побуждений избили двух девушек цыганской национальности. А в начале февраля 2009 года они, выкрикивая "Бей черных!", избили мужчину и женщину армянской национальности.

17 февраля 2007 года утром была получена информация о российском сверхзвуковом бомбардировщике "Ту-22М" в нейтральном воздушном пространстве над Балтийским морем, поэтому с авиабазы НАТО в Литве был поднят истребитель для визуальной идентификации российского самолета. Министр обороны Артис Пабрикс заявил, что с учетом предстоящего завтра языкового референдума Минобороны хочет получить более подробную информацию об учениях, которые в эти дни Россия проводит в зоне Балтики между странами Балтии и Польши.«Если мы не получим точного объяснения целей и задач учений, у жителей Латвии может сложиться представление, что стратегические учения России и референдум в Латвии взаимосвязаны», заявил министр.

Тем же вечером в зале Arena Rīga на ул. Сканстес в Риге состоялась беспрецедентная по размаху корпоративная вечеринка Народной партии. Гвоздем вечера стало выступление сводного хора депутатов парламентской фракции. Что именно отмечали народники, осталось неясным.

17 февраля 2006 года Рижское общество бывших политрепрессированных сообщило о намерении объявить конкурс проектов памятника жертвам Страшного года. Памятник предполагалось установить в Риге, на площади у Музея оккупации, и на проведение конкурса его проектов по предложению парламентской фракции Союза зеленых и крестьян в бюджете 2006 года было предусмотрено 2000 латов. «Памятник жертвам Страшного года задуман как символ всего периода советской оккупации вплоть до 31 августа 1994 года (полного вывода Российской армии), потребовавшей огромных жертв, тяжелые последствия которой ощущаются еще до сих пор во всех сферах жизни и наших собственных неразогнувшихся спинах", - говорилось в положении о конкурсе проектов памятника.

17 февраля 2005 года суд Латгальского предместья Риги приговорил к трем годам тюрьмы, с конфискацией и последующим надзором полиции в течение двух лет Марека Жулпу за ложные сообщения о бомбах, якобы заложенных в рижских торговых центрах Origo и Centrs, и ограбление пункта обмена валют на Центральном железнодорожном вокзале. 24-летний житель Добельского района в декабре 2003 года два дня подряд передавал ложные сообщения о якобы заложенных в торговых центрах "бомбах", из-за чего из зданий пришлось эвакуировать людей. Подсудимый не смог объяснить причин своего поступка, но выразил сожаление по поводу содеянного.



В тот же день президент Вайра Вике-Фрейберга посетила детский балетный спектакль «Белоснежка и семь гномов» композитора Угиса Праулиньша.

В тот же день Министерство по делам семьи и детей подготовило поправки к закону о радио и телевидении, запрещающие до 23.00 показ по телевидению фильмов и передач, содержащих сцены жестокости.

17 февраля 2004 года вице-мэр Риги Сергей Долгополов основал общественную организацию "Другая политика".

В тот же день из Латвии, после отсидки в Шкиротавской тюрьме , был выдворен гражданин Белоруссии Эдуард Ч., в мае 2003 года нелегально пересекший границу между двумя странами, плывя по реке Даугава на резиновой автомобильной камере.

17 февраля 2003 года Латвийская ассоциация свекловодов объявила забастовку всех отраслей, которая должна была состояться 25 февраля на пограничных пунктах Гренцтале и Элея и в Берзкрогсе Цесисского района.

17 февраля 2002 года,необычайно рано, были зафиксированы первые случаи поджога сухой травы, что явилось рекордом.

В ту же ночь в Даугавпилсе на газозаправочную станцию пробрался 43-летний Федор Левикин, и поджег газовые баллоны. Около 100 баллонов с газом взорвались, а повреждены были еще примерно 800. Левикин получил тяжелые ожоги лица, рук и дыхательных путей. Он объяснил, что защищался от окружавших его врагов – людей в черном и был признан невменяемым.



17 февраля 2001 года предприятие Latvijas pasts в серии почтовых марок "Президенты Латвии" выпустила марку, посвященную, как сообщалось, первому президенту свободной Латвии Карлису Улманису. Номинал марки - 15 сантимов, тираж - 200 000 экземпляров, марка была напечатана нидерландской компанией Joh.Enschede.

17 февраля 2000 года Сейм Латвии подавляющим большинством голосов исключил из списка праздничных и памятных дат 16 марта - День памяти латышских воинов. За этот проект постановления проголосовали 66 депутатов, против были - 18 и воздержались - 7.

В тот же день председатель парламентской следственной комиссии Янис Адамсонс с трибуны Сейма заявил, что к делу о педофилии причастны тогдашние премьер Андрис Шкеле, министр юстиции Валдис Биркавс и гендиректор Службы госдоходов Андрей Сончик. Министр юстиции сразу объявил голодовку, президент Вайра Вике-Фрейберга назвала 17 февраля черным днем для Латвии и образа Латвии.

В тот же день открылся интернет-портал Delfi на русском языке.

17 февраля 1999 года в проливе Ла-Манш был задержано латвийское судно "Немо", на борту которого под примерно 170 тоннами рыбы французские таможенники обнаружили 23,5 тонны марихуаны. Стоимость груза наркотиков составляло примерно 43,3 миллиона долларов США. Судно принадлежало фирме из Лапмежциемса.

17 февраля 1998 года ночью Бюро по борьбе с наркотиками совместно с полицией задержало пятерых работников завода Olainfarm за незаконное производство наркотиков.

17 февраля 1996 года на съезде Демократической партии "Саймниекс" ее председателем был избран Зиедонис Чеверс.



17 февраля 1987 года в Ригу прибыл Генеральный секретарь ЦК КПСС М. С. Горбачёв. Возложил венок к памятнику Ленину и заверил собравшихся трудящихся, что перестройка - это серьёзно, это надолго.

17 февраля 1947 года в Риге были начаты работы по возвращению памятника Рудольфу Блауманису обратно в парк возле Бастионной горки. Там памятник был установлен в 1929 году, но в 1939 -м был перемещен на угол улиц Блауманиса и Кр.Барона. Как сообщалось, памятник было решено вернуть на прежнее место по просьбам трудящихся и самого скульптора Теодора Залькалнса. Впоследствии памятник передвинули поближе к городскому каналу.

17 февраля 1944 года в Риге, в зале Большой гильдии, прошло собрание руководителей рижских предприятий, которым заместитель управления пропаганды Верхан разъяснял призыв генерального комиссара принять участие в соревновании предприятий. Целью соревнования были объявлены не только чистота, порядок и безопасность на рабочих местах, как в прошлом году, но и рационализация, профессиональное обучение и увеличение выпуска продукции. Оратор напомнил, что в случае победы врага будут только две возможности — кровавое рабство большевизма или безжалостная эксплуатация англо-американского капитализма.

17 февраля 1937 года в Калинине (Твери) родился Борис Пуго, с 1980 года - председатель КГБ Латвийской ССР, с 1984-го - первый секретарь ЦК КП Латвии, в 1990—91 годах министр внутренних дел СССР.



17 февраля 1934 года в Риге в Офицерском клубе полонезом открылся Бал прессы - очень заметный праздник в довоенной Латвии. В том году газеты назвали этот бал грандиознейшим увеселением сезона.

17 февраля 1925 года рижская газета «Сегодня» писала: «В комиссии городских садов в настоящее время происходит совещание относительно восстановления рижского зоологического сада; в этом совещании участвуют также представители акционерного общества „Выставка“, Одним из главных препятствий к восстановлению сада по прежнему является вопрос о сообщении, который до сих пор ещё не продвинулся вперёд, Открытие зоологического сада в возможно близком будущем желают как правительство, так и общественность. Открываемому саду уже предлагают разных зверей, как-то: енотов, кабанов, лисиц, куниц, а также птиц».



17 февраля 1921 года латвийское дипломатическое представительство в Вене получило письмо МИД Австрии о признании Латвийской Республики.

17 февраля 1905 года в Двинске (Даугавпилсе) началась всеобщая забастовка в знак протеста против расстрела демонстрации в Петербурге. Бастовали рабочие 28 промышленных заведений и мастерских Рижской и Петербургской железных дорог. Произошли столкновения с полицией.

Фото - president.lv, Госканцелярия ЛР, газета "Циня", журнал "Атпута".