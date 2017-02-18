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429 латвийских и 64 американских военнослужащих, размещенных на базе в Адажи, устроили забег мира и дружбы на дистанцию 2670 метров.

style="">18 февраля 2013 года премьер-министр Валдис Домбровскис, перечисляя в своём докладе направления деятельности правительства в том году и их ожидаемые результаты, пообещал, что их ощутит каждый житель Латвии. Домбровскис особо подчеркнул, что правительство продолжит курс на уменьшение бедности, чтобы как можно больше людей почувствовали экономический рост и в своей повседневной жизни.

В тот же день Центральное статистическое управление сообщило, что урожай зерна в прошлом году впервые в истории Латвии достиг 2,1 миллиона тонн.



18 февраля 2012 года cостоялся референдум о статусе русского языка. Активность избирателей на референдуме была самой высокой за всю историю независимой Латвии, составив 69,23% или 1 069 759 граждан. Граждане проголосовали против поправок к Конституции, предусматривающих присвоение русскому языку статуса второго государственного. Для принятия поправок за них должны были проголосовать 771 893 избирателя. «За» проголосовали 273 347 человек, или 24,88%, «против» — 821 722 человек или 74,8% процента.

В тот же день депутат Сейма Имантс Парадниекс заявил, что нужно срочно предпринимать шаги по интеграции представителей других национальностей, если же человек несчастен в Латвии и цель его — Россия, следует экономическими путями помочь ему в поиске другого места жительства.



18 февраля 2011 года в Риге, в торговом центре Spice Home открылась выставка Bodies Revealed, где можно было увидеть настоящие человеческие тела, а также более 200 органов и частей тела, сохраненных благодаря инновационному методу Латвийская евангелически-лютеранская церковь заявила, что использование тел мёртвых людей в целях бизнеса - неуважение к мертвым и призвала посетителей скандальной выставки хорошенько подумать, прежде чем посетить её.

В тот же день депутаты партий «Новое время» и «Гражданский союз» основали в Рижской думе блок «Единствo».

18 февраля 2010 года Генеральная прокуратура начала уголовный процесс по делу о появлении в интернете так называемого списка оккупантов — автовладельцев, разместивших на своих автомобилях российскую символику.

В тот же день депутат Сейма Висвалдис Лацис обратился к депутатам с предложением разработать поправки, которые позволили бы парламентариям нанимать в качестве помощников своих родственников.

18 февраля 2009 года Европейский суд по правам человека постановил, что в Латвии установлены дискриминирующие ограничения для пенсионеров-неграждан при расчете трудового стажа, накопленного до 1991 года не в Латвии, и предписал выплатить негражданке Наталье Андреевой компенсацию в размере 6500 евро (4568 латов).

В тот же день газета Diena, сообщила, что при ремонте резиденции президента Латвии Валдиса Затлерса режим экономии не соблюдается. В распоряжении газеты попала смета на приобретение мебели, кухонного оборудования и предметов интерьера. Обустройство кухни для президента обошлось по меньшей мере в 61 700 латов. Для президентской кухни была куплена комбинированная плита за 5227 латов, инфракрасная плита за 3138 латов, духовка за 2371 лат, холодильник ценой почти 300 латов и морозилка за полторы тысячи. Газета также отмечает, что в резиденции размещена водяная стена стоимостью 9000 латов. Интерьер украсит зеркало дизайнера Филиппа Старка за 1179 латов, диваны за 1158 и 1109 латов, пуфик за 232 лата и т.д.

В тот же день работник Северо-курземского лесничества Валдис Арнестс сообщил агентству ЛЕТА, что Вентспилсском районе из зимней спячки раньше срока вышел единственный известный в Курземском регионе медведь. На прошлой неделе следы медведя были замечены в Анцской волости Вентспилсского района. По словам Арнестса, скорее всего, медведя разбудили охотники, так как обычно зимняя спячка длится с октября по март.

В тот же день за неуплату было отключено электричество в крупнейшем рижском ночном клубе Dolls, находившемся в гостинице «Рига». Как писала газета «Телеграф», резкое сокращение числа иностранных гостей и местных ценителей стриптиза привело к тому, что дальнейшая работа клуба оказалась экономически невозможной.



18 февраля 2008 года в Даугавпилсе после ремонта вновь открылась краевая Латгальская центральная библиотека. На ремонт библиотеки было потрачено 400 000 латов, включая государственные инвестиции в размере 300 000 латов и финансирование Даугавпилсской городской думы −100 000 латов.

В тот же день спецподразделение Alfa примерно в 21.35 задержало очередного британца, справлявшего малую нужду в памятника Свободы в Риге. Как рассказала представитель отдела прессы и общественных отношений Главного управления полиции Сигита Пилдава, за мелкое хулиганство был задержан британец 1974 г. рождения.

18 февраля 2006 года утром у датского острова Борнхольм загорелось латвийское рыболовецкое судно Bērzupe. При пожаре никто не пострадал. Команда судна — пятеро граждан Латвии — была эвакуирована и датским спасательным судном Mads Jakobsen доставлена в ближайший порт Борнхольма.

В тот же день в газете Latvijas Avīze было опубликовано объявление о том, небольшая группа пожилых людей хочет создать в Латвии свою партию — партию сениоров — и добиться создания министерства по делам пожилых людей. «В стране царит культ молодости, оставляя жителей старше 50 лет за порогом», — говорилось в объявлении. Авторы объявления обещали своим сторонникам, что «у большей части учредителей появятся возможности работы сначала в партийной организации, а после выборов — также в Cейме, министерствах, советах предприятий и т.д.».



18 февраля 2005 года прокуратура предъявила приверженцу национал-большевиков Айо Бенесу обвинение в публичных призывах к насильственному свержению законной государственной власти в Латвии, после чего, примерно в час дня, он приковал себя к входным дверям здания министерства внутренних дел. В течение акции протеста, длившейся примерно полчаса, Бенес с портретом министра внутренних дел Екабсонса в одной руке и с Библией в другой общался с прохожими и работниками министерства.

В тот же день в Таллине министр культуры Латвии Хелена Демакова призвала своих коллег из двух других стран Балтии вместе добиваться возможности предусмотреть в евросоюзной программе поддержки культуры финансирование на увековечивание памяти жертв советского режима.

18 февраля 2004 года министр иностранных дел Сандра Калниете была выдвинута на пост еврокомиссара по сельскому и рыбному хозяйству. «Это положительная оценка моих личных способностей и признание Латвии», — сказала Калниете.

18 февраля 2003 года газета Diena сообщила, что канцелярия президента Латвии попросила предусмотреть в бюджете этого года 70 тысяч латов на ремонт квартиры, которая будет предоставлена Вайре Вике-Фрейберге в случае, если ее не выберут президентом на второй срок.

В тот же вечер в Риге несколькими выстрелами была убита предпринимательница Марианна Пускуниге. Женщина была застрелена возле своей автомашины Lexus, стоявшей около дома по ул. Стрелниеку 1б.

18 февраля 2001 года в Риге, рано утром на ул. Кр. Барона, автомобиль, за рулем которого в состоянии алкогольного опьянения находилась прокурор прокуратуры Рижского судебного округа Илзе Липовска, столкнулся с трамваем. В крови Липовской, управлявшей автомобилем BMW 525, было констатировано 2,19 промилле алкоголя.

18 февраля 2000 года первый президент России Борис Ельцин заявил, что из-за проводимой Латвией этнической политики отказывается от высшей награды Латвии — ордена Трех Звезд.В заявлении Ельцина говорилось: «Став президентом демократической России, я решительно поддержал движение по пути утверждения государственного суверенитета Латвии. Мы надеялись, что соседнее государство станет цивилизованным демократическим обществом, где будут уважаться права человека. К сожалению, сегодня мы свидетели иной политики — жители Латвии делятся на людей первого и второго сорта. Ущемляются права национальных меньшинств, проводится откровенная дискриминация наших соотечественников... В этих обстоятельствах моральные и человеческие убеждения не позволяют мне принять награду». Ельцин стал первым из государственных деятелей, отказавшимся от латвийской награды.

В тот же день в в гостинице Saulite в Риге депутат социал-демократической фракции Рижской думы Леонид Ласманис ранил себя, невнимательно обращаясь с огнестрельным оружием и будучи в состоянии алкогольного опьянения. После выстрела Ласманис сам позвонил администратору гостиницы и попросил вызвать «скорую помощь», после чего был госпитализирован. Ласманис был сильно пьян (пил ром и пиво), содержание алкоголя в его крови составляло приблизительно 2 промилле. Оружие, из которого был произведен выстрел, принадлежит лично Ласманису — было подарено ему в 1994 году, когда он работал в погранохране.

18 февраля 1999 года Сейм принял закон «О статусе лица без подданства в Латвийской республике», который определил правовой статус лиц, не имеющих подданства никакого государства.

18 февраля 1994 года произошло первое банкротство латвийского банка после восстановления независимости. Пострадал банк «Лотта».

18 февраля 1989 года в Огре была основана партия Движение за национальную независимость Латвии (LNNK).

В тот же день Культурный совет творческих союзов призвал к защите латышского языка радикальными способами.



18 февраля 1951 года прошли выборы в Верховный Совет Латвийской ССР. «Каждый бюллетень, что опускаем в урну, словно клятва будущим временам. Куда нас ведет Сталин, куда все идем вперед со Сталиным» - писала газета «Циня».



18 февраля 1944 года в Риге на конспиративной квартире по ул. Пионеру, 9 (ныне — ул. Чака, 151, кв. 54) гестапо был схвачен советский подпольщик Имант Судмалис, уполномоченный Оперативных групп ЦК КП(б)Л и ЦК ЛКСМ Латвии. В мае был казнен, в 1957 году ему посмертно было присвоено звание Героя Советского Союза.

18 февраля 1943 года в Берлине рейхсминистр оккупированных восточных территорий Альфред Розенберг подписал правила о возвращении жителям округов Латвия, Литва и Эстония частной собственности, национализированной советской властью. Была восстановлена деятельность земельных учреждений и земельных книг. Возвращение земли и имущества производилось при предъявлении соответствующих документов, в первую очередь политически и хозяйственно доверенным лицам, если только это не противоречило военным интересам. Насчет возвращения собственности юридических лиц и немецких подданных обещали издать отдельные правила.

18 февраля 1932 года Кабинет министров впервые в латвийской истории утвердил Правила о государственном языке. В первом пункте было записано «Государственным языком Латвийской Республики является латышский язык». Однако на на русском можно было учить в школе, вести делопроизводство в частной фирме и давать письменные ответы посетителям в ряде самоуправлений.

18 февраля 1925 года рижская газета «Сегодня» сообщила: «Судебная палата судила вчера Якова Плауде по обвинению его в богохульстве. В Пасхальную ночь 1923 года Плауде зашёл в православную церковь в Туккуме, где хор пел пасхальную песню о воскресении Христовом. Плауде, стоя в дверях, громко заявил: «Ну, уж врёте, кто раз умер, уже не воскреснет!». Митавским окружным судом Плауде был, приговорён к аресту на 2 месяца. Плауде обжаловал приговор в судебную палату, пояснив, что был пьян. Судебная палата утвердила приговор окружного суда».

18 февраля 1918 года немецкая армия начала наступление на Советскую Россию и заняла Даугавпилс и Лудзу.

18 февраля 1908 года газета «Русское слово» сообщала из Двинска (Даугавпилса): «На Двине происходили бои между двинскими и курляндскими детьми. Камнями и ножами ранено несколько человек. Полиция прекратила эти «битвы» малолетних».

Фото mixnews.lv, газета "Час", Латвийский государственный архив кинофотофонодокументов.