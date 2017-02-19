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в Риге прошел пикет против демонстрации на Латвийском телевидении снятого телекомпанией «Би-Би-Си» фильма. Всего на акцию протеста около здания правительства собралось около 80 человек. Участники акции держали плакаты с надписями на латышском, русском и английском языках. Надписи гласили: «Военный психоз — не за наши деньги», «BBC, хватит распространять сплетни о Даугавпилсе!». В пикете приняла участие депутат Европарламента Татьяна Жданок и жители Даугавпилса, в том числе депутаты Даугавпилсской думы. Тем же вечером фильм показали.

В тот же день АО "Латвияс газе" (ЛГ прекратило подачу газа АО KVV Liepаjas metalurgs. Такое решение было принято из-за длительной неспособности предприятия заплатить долги.



19 февраля 2015 года вечером в Риге был найден лежащим на улице депутат Рижской думы от Национального объединения Андрис Вилкс, скорая помощь доставила его в больницу. Депутат устроил скандал в машине скорой помощи, а затем и в больнице. Сам Вилкс утверждал, что по дороге домой получил дверью по лбу, поэтому пришлось вызвать скорую, а выпил он совсем немного - 50 или 70 граммов. Однако портал pietiek.com опубликовал видео из машины скорой помощи, на котором было видно, что Вилкс ведет себя агрессивно по отношению к врачам и выглядит сильно пьяным. Cейчас видео недоступно.

19 февраля 2014 года доцент Института систематический биологии Даугавпилсского университета Петерис Эвартс, сообщил, что даугавпилсские учёные обнаружили новый для стран Балтии вид растения - узколистную осоку (Carex stenophylla). Новый вид осоки был обнаружен в ходе изучения ботаниками гербарного материала, собранного в 2011 году. Узколистная осока стала 71-м известным в Латвии видом осоки.

19 февраля 2012 года премьер-министр Валдис Домбровскис в передаче телеканала TV3 «Ничего личного» заявил, что после референдума нет оснований говорить о том, чтобы разрешить использовать в местных самоуправлениях в сообщении властей с жителями русский язык и такая возможность сейчас не рассматривается.

19 февраля 2011 года в Риге вечером в кинотеатре Kino Citadele после сеанса фильма «Черный лебедь» произошел конфликт между зрителями, в ходе которого было применено оружие. 27–летний Николай Зыков четыре раза выстрелил в 42–летнего Айгара Эгле. Стрелявший был задержан на месте происшествия, пострадавший скончался в зале.

19 февраля 2010 года утром в Риге из-за снега и транспортных заторов общественный транспорт в столице запаздывал, сообщила руководитель информационного отдела ООО "Ригас сатиксме" Лиене Румпане. Троллейбусы и автобусы отставали от графика примерно на 20 минут. Из-за снега транспортные заторы образовались на Вантовом и Каменном мостах по направлению в центр и на ул. Лачплеша. Больше всего снега ночью выпало в Лиепае и на Колке - здесь снежный покров вырос на 7 см, сообщало Латвийское агентство окружающей среды, геологии и метеорологии. В Лиепае утром толщина снежного покрова составляла 29 см, на Колке - 52 см., в Алуксне - 50 см, в Даугавпилсе - 29, а в Добеле - 34 см. Самым толстым снежный покров был в Риге - 57 см.

19 февраля 2009 года депутаты Сейма в окончательном чтении приняли поправки, предусматривавшие сокращение расходов парламента за счет зарплат. Зарплата депутатов была сокращена на 15%.



19 февраля 2008 года бывшие заключённые, содержавшиеся в здании бывшего КГБ Латвийской ССР в Риге, на перекрёстке улиц Бривибас и Стабу — «угловом доме», поддержали идею устроить в нём музей геноцида. На обсуждении в Рижской думе руководитель Программы памятных мест Ричард Петерсонс из Музея оккупации Латвии рассказал, что в «угловой дом» можно было бы переместить часть коллекции этого музея. Председатель Латвийского объединения офицеров Роберт Миллерс указал, что это очень большое здание и, если в нём временно разместить Музей оккупации, «денежные мешки» до него не доберутся. «Но главное, чтобы там не оказалось русских предпринимателей, потому что тогда всему конец», — сказал он.

В тот же день суд Центрального района Риги приговорил гражданина Великобритании 1974 г. рожд. за отправление естественных нужд у памятника Свободы к административному аресту на пять суток. Это был первый иностранец, который должен был отбыть арест за подобное хулиганство. Иностранец был задержан 18 февраля, около 21.30.

В тот же день отдел информации Рижского зоопарка сообщил агентству ЛЕТА, что благодаря таксидермистам Музея природы Валдису Редерсу и Андрею Вайводсу в зоопарк в виде чучела вернется старейший его обитатель - миссисипский аллигатор Чабулитис, который умер в возрасте 72 лет в августе прошлого года.



19 февраля 2007 года на внеочередном заседании Рижской думы поздно вечером мэром был избран бывший вице-мэр, представитель объединения ТБ/ДННЛ Янис Биркс (слева). Думцы большинством голосов освободили с должности мэра Айвара Аксенокса, представлявшего партию «Новое время».

В тот же день президент Вике-Фрейберга подписала закон, который дал правительству мандат на подписание парафированного еще 10 лет назад договора о границе с Россией без выдвижения территориальных претензий. Закон вступил в силу через две недели со дня подписания.

В тот же день стало известно, что прокуратура Рижского судебного округа оштрафовала на 400 латов молодого человека за расистские комментарии в Интернете. Мужчина 1984 года рождения летом 2006 года в разделе единомышленников «Общество белых братьев» на интернет-портале draugiem.lv поместил расистский комментарий, написав, что чернокожим «на границе надо давать отравленный хлеб, чтобы они умирали». Он также считал, что чернокожих надо поить ацетоном.

19 февраля 2005 года вступили в силу изменения в правилах общественного порядка в Риге, разрешающие устраивать фейерверки без разрешения городских властей только на Лиго и Новый год. В остальных случаях для этого необходимо получить разрешение исполнительной дирекции муниципалитета.

19 февраля 2004 года Совет Рижской думы по памятникам поддержал предложение посольства Узбекистана в Латвии установить на берегу городского канала недалеко от здания Морской академии памятник знаменитому узбекскому астроному Средневековья Улугбеку.

В тот же день Сейм предоставил латвийское гражданство капитану Национальных вооруженных сил Латвии Андрею Мамушкину, до того бывшему гражданином Украины.

В тот же день вице-спикер Государственной думы России Дмитрий Рогозин обратился в посольство Латвии в Москве с просьбой о предоставлении визы для въезда в Латвию. Латвийский комитет по правам человека пригласил Рогозина принять участие в конгрессе защитников русских школ. В визе было отказано.

19 февраля 2003 года на первом заседании парламентской фракции Партии народного согласия, вышедшей из объединения «За права человека в единой Латвии» (ЗаПЧЕЛ), произшел инцидент — активистка входящей в ЗаПЧЕЛ партии «Равноправие» Наталия Ёлкина проникла на заседание и бросила 30 «иудиных грошей» в лицо «предателям» — присоединившимся к этой фракции четырем депутатам, избранным от «Равноправия». «Это вам ваши 30 сребреников», — крикнула, бросив 30 монет достоинством в один лат. Но из-за того, что траектория броска была рассчитана неверно, монеты попали в давнишнего члена ПНС Валерия Агешина, а не в «предателей» — Андрея Клементьева, Александра Барташевича, Виталия Орлова и Анатолия Мацкевича.



В тот же день пресс-секретарь президента Латвии сообщила, что во время встречи (на фото) с президентом Латвии Вайрой Вике-Фрейбергой руководитель США Джордж Буш обещал обсудить с Россией вопросы нефтетранзита через Вентспилс. В разговоре в Овальном кабинете Белого дома Джордж Буш первым заметил, что нефтяная блокада Вентспилса со стороны России не отвечает принципам сотрудничества, и сказал, что готов говорить с Россией на эту тему — рассказала пресс-секретарь. Позже представители американской администрации всё опровергли и сказали, что эта тема в беседе не поднималась.

В тот же день первый секретарь посольства Латвии в США по военно-политическим вопросам Анджей Вилюмсонс сообщил, что, услышав по радио и телевидению мнение президента Латвии по вопросу разоружения Ирака, сотни американцев из разных штатов звонят в посольство по телефону и присылают письма по электронной почте и благодарят народ и президента Латвии за смелость, которую они проявили, выступив за разоружение режима Саддама Хусейна и освобождение народа Ирака от тоталитаризма.

19 февраля 2002 года ночью возле здания отделения Управления по делам гражданства и миграции в Видземском предместье Риги прогремел взрыв, но люди не пострадали. Для взрыва было использовано 200 граммов тротила. Взрыв произошел около окна комнаты ожидания паспортного стола.

В тот же день Рижская дума приняла решение создать рабочую группу по борьбе с пьянством в городе. Группа должна была исследовать вопросы борьбы с пьянством, ограничения мест и времени розничной торговли алкоголем в Риге, разрабатывая соответствующие предложения и проект правил Рижской думы. Для обеспечения деятельности рабочей группы из резервного фонда Рижской думы обещали выделить 7000 латов.

19 февраля 2001 года после оперативного совещания под руководством министра внутренних дел Марека Сеглиньша было принято решение взвесить возможность обращения в суд в связи с фильмом шведского режиссера Пола Холландера о секс-индустрии в Риге. Участники совещания однозначно поддержали мнение, что фильм, особенно так его часть, которая посвящена полиции, морально унизительна и создает негативное представление как о Латвии в целом, так и о работе полиции.

19 февраля 1999 года распоряжением премьер-министра Вилиса Криштопанса была создана рабочая группа для обеспечения участия Латвии и представительства национальных интересов в решении вопросов, связанных с разработанным правительством Финляндии проектом «Северное измерение». Руководил рабочей группой министр иностранных дел Валдис Биркавс. Рабочей группе было поручено обеспечить идентификацию тех проектов европейской значимости, которые существенны для отдельных отраслей народного хозяйства Латвии, а также представлять интересы Латвии на международных и региональных форумах.

19 фе­враля 1998 года Сейм принял новый закон «О Государст­венном гербе Латвии» с измененной формой описа­ния герба, что вызвало возмущение Государственной геральдической комиссии

19 февраля 1945 года Cовинформбюро сообщило: «Авиация Краснознамённого Балтийского флота наносила удары по кораблям противника, обнаруженным в Балтийском море. Потоплены три немецких транспорта общим водоизмещением в 16 тысяч тонн и тральщик противника. Кораблями флота на подходах к порту Лепая (Либава) пущены ко дну два немецких транспорта».

19 февраля 1944 года генерал-директор Оскарс Данкерс издал распоряжение о создании Латвийского объединения противовоздушной обороны и организации самообороны против воздушных налётов.



19 февраля 1940 года утром высшие чиновники рижского городского управления, включая главу города Роберта Лиепиньша (слева), выехали в Бикерниекский лес на заготовку дров.



19 февраля 1937 года по приглашению начальника штаба латвийской армии генерала Мартыньша Хартманиса в Ригу в 6.45 берлинским поездом из Каунаса прибыл начальник штаба Красной Армии маршал Александр Егоров. Это был ответный визит — генерал Хартманис побывал в Москве в мае 1936-го.

19 февраля 1925 года Кабинет министров принял закон о защите государства, которым правительству предоставлялись более обширные полномочия. Законом предусматривалось, что министр внутренних дел или уполномоченное лицо вправе оштрафовать лиц, распространявших неправильные слухи о правительственных распоряжениях, об общих бедствиях или других уже произошедших или ожидаемых обстоятельствах, которые могут вызвать возбуждение или каким либо иным образом вызывают беспричинное возбуждение, штрафом до 500 латов или арестом до 3 месяцев.



19 февраля 1921 года в Париже делегация Португалии вручила латвийскому послу во Франции документ о признании Латвийской Республики.

19 февраля 1866 года вступил в силу закон о самоуправлении в Прибалтийских губерниях. Волости (пагасты) перестали быть подчинены поместью (муйже) и обрели самостоятельность.

Фото - mixnews.lv, president.lv, kasjauns.lv,газеты "Ритс", "Яунакас Зиняс", "Час", Госканцелярия,