Минблаг: молодым студентам не хватает практики (4)

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Эксклюзив | 13 февраля 2017 года, 15:54

Получающим профессиональное образование молодым людям требуются практические навыки и Латвия все чаще перенимает опыт Австрии и Германии. Об этом в эфире радио Baltkom рассказала старший эксперт Департамента политики рынка труда Министерства благосостояния Алена Тутова.

"Мы стараемся сделать образование более практичным и увеличиваем количество времени, которое молодые люди проводят на рабочем месте. Это сравнительно новый проект, ему всего два года. Мы пытаемся его расширить и продолжаем сотрудничать с работодателями. Я думаю, что этот проект очень успешен. Многие молодые люди остаются работать на местах прохождения практики. Частично у нас существовала практическая часть, которую было необходимо пройти молодым людям. Сейчас мы перенимает опыт Австрии и Германии, где такая модель занятости молодежи популярна и успешно применяется", - рассказала Тутова.

Как писал Mixnews.lv ранее, за 11 месяцев 2016 года на работу устроились 8077 безработных в возрасте до 24 лет. Как и в предыдущие годы, начиная с ноября наблюдается небольшой прирост уровня безработицы, что связано с окончанием сезонных работ. В начале декабря уровень зарегистрированной безработицы в стране составил 8%.

Комментарии 4
Патриот 3 часа назад
А где им практиковаться?! Русским и латвийским бизнесменам чистокровные латыши не знающего русского не нужны, сейчас их 50%, другим с образованием под руководством ША ДУРКИСА можно притендовать только на уборку общественных туалетов или в лучшем случае пасти свиней на хуторах, хотя и там делать нечего так как уже все свинки передохли от чумы. Мрак! Кругом останутся дебилы, больные на голову и чистокровные латыши.
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Муся3 часа назад
увеличиваем количество времени, которое молодые люди проводят на рабочем месте.
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очень хочется посмотреть на эти ваши "рабочие" места.
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1231 час назад
А как млин студентам получать практику,когда в Латвии по специальности довольно тяжело найти работу?Ибо многие фирмы им мало тот факт что у человека есть диплом в определенной сфере,они начинают сразу требовать опыт работы рекомендации с последних мест работы, и тому подобное,ибо видно считают что огромные деньги работникам платят,и по этому начинают извиняюсь за выражения изйобываться как хотят,потом еще плачут что не могут найти работников!Когда человек тратит время и деньги на учебу,и потом после этого находит работу по специальности и получает у нас 400 евро в месяс начинает задумываться нафиг мне это надо?Проще за границу уехать с таким отношениям
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