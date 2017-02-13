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Получающим профессиональное образование молодым людям требуются практические навыки и Латвия все чаще перенимает опыт Австрии и Германии. Об этом в эфире радио Baltkom рассказала старший эксперт Департамента политики рынка труда Министерства благосостояния Алена Тутова.

"Мы стараемся сделать образование более практичным и увеличиваем количество времени, которое молодые люди проводят на рабочем месте. Это сравнительно новый проект, ему всего два года. Мы пытаемся его расширить и продолжаем сотрудничать с работодателями. Я думаю, что этот проект очень успешен. Многие молодые люди остаются работать на местах прохождения практики. Частично у нас существовала практическая часть, которую было необходимо пройти молодым людям. Сейчас мы перенимает опыт Австрии и Германии, где такая модель занятости молодежи популярна и успешно применяется", - рассказала Тутова.

Как писал Mixnews.lv ранее, за 11 месяцев 2016 года на работу устроились 8077 безработных в возрасте до 24 лет. Как и в предыдущие годы, начиная с ноября наблюдается небольшой прирост уровня безработицы, что связано с окончанием сезонных работ. В начале декабря уровень зарегистрированной безработицы в стране составил 8%.