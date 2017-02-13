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Программа "Литовское время" и "Lietuvos laikas" сохранит свое название, так как запрет на использование имя Литвы был связан с регистрацией товарного знака. Об это в интервью радио Baltkom сообщил юрист Первого Балтийского канала Сергей Каритис.

"Ситуация не меняется, просто нам отказали в регистрации товарного знака. То, что было написано на всех новостных порталах - это эмоции какие-то. На портале nozare.lv был опубликован недостоверный пресс-релиз агенства LETA. В нем сообщается, что ПБК принадлежит британской компании. Это неправда, так как ПБК - это латвийское коммерческое предприятие, у которого есть лицензия на Первый Балтийский канал Литва. Программы создаются в Латвии и находятся под латвийской юрисдикцией. Из-за того, что мы попытались зарегистрировать этот торговый знак, и случился весь этот шум", - пояснил Сергей Каритис.

Как писал Mixnews ранее, Литовское Министерство юстиции не разрешило Первому Балтийскому каналу (ПБК) использовать имя Литвы в программах "Lietuvos laikas" и "Литовское время", транслирующихся на литовском и русском языках.