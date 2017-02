Эксклюзив |

на проходивших в подмосковном Нахабино XVI Зимних дипломатических играх команда сотрудников посольства Латвии (на фото) завоевала 1 и 2 места по биатлону среди женщин, 3 и 4 место в беге на лыжах среди женщин, 4-е среди мужчин, 5 и 8 - в соревнованиях по настольному теннису, 3-е — по мини-футболу, сообщил МИД Латвии. Всего соревновались более 500 человек - главы и сотрудники 34 дипломатических представительств.



20 февраля 2015 года на Ратушной площади состоялся пикет против повышения цен в общественном транспорте Риги​, организованный общественным движением «1 февраля — день зайцев для всех»

В тот же день Европейская комиссия заявила, что в список традиционных национальных продуктов Евросоюза включена царникавская минога. Заявка на включение миноги в этот список была подана в сентябре 2013 года. На тот момент в реестр традиционных продуктов с охраняемым указанием географического происхождения было включено более 700 продуктов, а в реестр продуктов с гарантированным традиционным качеством - более 60 продуктов, в том числе два латвийских - "скландрауши" (пироги из ржаной муки с морковью) и черный ржаной хлеб. Сообщалось, что ведется работа над тем, чтобы включить в эти реестры и такой традиционный для Латвии продукт, как серый горох. Соответствующая заявка была подана в феврале 2014 года.



В тот же день в храме Христа Спасителя в Москве состоялось вручение премии Международного общественного фонда единства православных народов (МОФЕПН). Этой награды был удостоен и мэр Риги Нил Ушаков, с формулировкой "за утверждение христианских ценностей в жизни общества". Как отмечал фонд, первый русскоязычный глава Риги многие годы последовательно выступает за поддержку прав русскоговорящего населения города. Также Ушаков поддерживает православие в Латвии: так, в декабре 2014 года он подписал распоряжение, согласно которому работники столичного самоуправления могли взять выходной на православное Рождество.



20 февраля 2014 года вечером возле здания посольства Украины в Риге собралось около 150 человек, чтобы зажечь свечи в память погибших на майдане. В акции памяти принимали участие депутаты Дзинтарс Расначс (ВЛ-ТБ/ДННЛ), Инесе Либиня-Эгнере (ПР), Райвис Дзинтарс (ВЛ-ТБ/ДННЛ), Ромуальд Ражукс (ПР), депутат Рижской думы Сармите Элерте и другие.



20 февраля 2013 года в Национальном художественном музее был полностью завершен демонтаж эскпозиции, перед реконструкцией.



В тот же день в Кишиневе премьер-министр Валдис Домбровскис открыл выставку «Так мы шли к независимости»

20 февраля 2012 года газета «Час» сообщила, что мэр Юрмалы Гатис Трукснис направил письмо организаторам «Новой волны» Игорю Крутому и Александру Румянцеву, в котором обещал содействии со стороны городской думы. «Чтобы обеспечить соответствующий уровень комфорта в санитарной сфере во время проведения конкурса, Юрмальское городское самоуправление обеспечит удобства класса люкс, которые будут специально спроектированы, чтобы обеспечить пожелания самых требовательных клиентов», указывалось в письме.

20 февраля 2010 года хакеры, называвшие себя Народной армией Четвертой Атмоды (4АТА), опубликовали в социальной сети Twitter информацию о зарплатах на муниципальном предприятии Rīgas siltums.



В тот же день газета Latvijas Avize cообщила, cообщила, что в подвальном сейфе Сейма среди документов Верховного Совета были найдены документы Карлиса Улманиса. Cреди них - дипломатический паспорт Улманиса. А также разрешение на вывоз тысячи долларов США, выданное 20 июля 1940 года, и бумаги, свидетельствующие о том, что Улманис собирался уехать в Швейцарию. Предполагалось, что документы привез из Москвы бывший посол в России Имантс Даудишс, но не успел никому показать, так как скоропостижно скончался.



20 февраля 2009 года премьер-министр Иварс Годманис во время встречи с президентом Валдисом Затлерсом объявил о своей отставке.

В тот же день выяснилось, что в результате опроса телезрителей о том, в какое из наименее известных туристических мест мира следует отправиться журналисту американской телекомпании NBC, Латвия заняла третье место. На сайте передачи Where in the World ("Куда в мире?") к этому дню Ямайка набрала 23% голосов, Барбадос - 14%, а Латвия - 13%.



20 февраля 2008 года Латвия официально заявила, что признаёт независимость Косова от Сербии.

В тот же день возглавляющая распорядительный комитет празднования 90-летия Латвии директор Госканцелярии Гунта Вейсмане и возглавляющий рабочую группу госсекретарь министерства обороны Эдгар Ринкевич сообщили журналистам, что девизом праздника будет «Возгорись за Латвию!».

20 февраля 2007 года в Москве на встрече латвийско-российской рабочей группы российские специалисты выразили готовность пересмотреть установленную в России норму содержания бензопирена в шпротах, которая вызвала проблемы с экспортом шпрот у латвийских рыбопромышленников.

В тот же день экс-мэр Риги Айвар Аксенок вручил атрибуты градоначальника - цепь, ключи от города и книгу - новому мэру столицы Янису Бирксу.



20 февраля 2006 года президент Вайра Вике-Фрейберга в Израиле встретилась с израильским президентом Моше Кацавом и пообещала вернуть еврейскую собственность.

В тот же день Социалистическая партия Латвии предложила объявить в стране экономический кризис, чтобы власти могли успешнее бороться с инфляцией. По мнению СПЛ, экономический кризис должны объявлять правительство или президент страны, если уровень инфляции достигает 6%, а потребительские цены на продукты местного производства - хлеб, молоко, рыбу, мясо - поднялись более чем на 15%. Партия указала, что в прошлом году инфляция в Латвии составила 7%. Хлеб подорожал на 17,6%, рыба - на 16,7%, сыр - на 21,3%, молочные продукты - на 14,8%.

В тот же день суд Лиепаи за кражу уникального ружья из городского музея приговорил обвиняемого Богдана Концевича к лишению свободы на срок в девять лет.

20 февраля 2005 года в тюрьму открытого типа в Вецумниеки явился Сергей, 1974 года рождения, который в 1999 году самовольно покинул это учреждение. Он рассказал, что все это время проживал в Риге, перебивался случайными заработками. Однако в последнее время найти такую работу стало все труднее, поэтому он решил вернуться в тюрьму для того, чтобы отбыть срок до конца. Сергей был осужден за кражу в особо крупных размерах на 7 лет лишения свободы, за побег из мест заключения в его отношении было возбуждено уголовное дело

20 февраля 2004 года начальник спортклуба Национальных вооруженных сил Агрис Либергс сказал, что команда латвийской армии Ogres ASK ни в коем случае не будет играть в Открытом чемпионате Белоруссии, как то было предусмотрено заключенным ранее соглашением, отметив, что причина этого - не только практические соображения, но политический подтекст. «Если бы Ирак проводил хоккейный чемпионат, мы бы тоже туда не поехали,» — сказал Либергс.



В тот же день президент Вайра Вике-Фрейберга после двухдневных консультаций с представленными в Сейме партиями поручила формирование нового правительства представителю Союза "зеленых" и крестьян Индулису Эмсису.

20 февраля 2003 года стало известно, что военнослужащиий латвийского миротворческого подразделения капрал Александр Чернухин в декабре был отозван со службы в Боснии за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.По возвращении в Латвию Чернухин был понижен в звании до старшего солдата.

В тот же день стало известно, что президент США Джордж Буш был приятно удивлен стремительным экономическим ростом Латвии и хотел бы, чтобы американские предприниматели в дальнейшем больше интересовались возможностями бизнеса в Латвии. Об этом по возвращении из США Вике-Фрейберга рассказала журналистам.

20 февраля 2002 года стало известно, что согласно профилям государств-участников Зимних Олимпийских игр в Солт-Лейк-Сити, размещенным на официальном сайте в интернете, в Латвии русский и латышский языки указаны как два равноправных языка в государстве.Это вызвало возмущение латышской общественности.

В тот же день министр юстиции Ингрида Лабуцка и руководитель Управления натурализации Эйжения Алдермане торжественно поздравили 50 000-го и 50 001-го натурализовавшихся граждан Латвии. 50-тысячным натурализовавшимся гражданином стала Елена Куренкова, работавшая в АО Dzintars руководителем отдела стандартизации в Службе качества.

В тот же день стало известно, что энтомологам Савенкову и Баршевскису удалось обнаружить в Силенском природном парке Даугавпилсского района у замка Дигная редкий подвид жука златки узкотелой. Руководитель кафедры биологии Даугавпилсского педагогического университета Арвид Баршевскис заявил, что до сих пор в мире было зарегистрировано лишь 15 экземпляров жука этого вида, которые были обнаружены в Калужской и Воронежской областях России.

20 февраля 2001 года Шведский институт кино выразил глубокое сожаление в связи с реакцией Латвии на поддержанный им проект - фильм шведского режиссера Пола Холландера Buy Bye Beauty.

20 февраля 1996 года Кабинет министров утвердил список приватизируемых государственных предприятий, в котором было более 250 названий.

20 февраля 1995 года случилось крупнейшее за всю историю Огре наводнение. Вода поднялась на 23 м над уровнем моря, было затоплено 40 жилых домов. Успокоилась стихия только через три дня.



20 февраля 1945 года в Потсдаме было объявлено о создании Латвийского национального комитета под президентством генерального инспектора Латышского легиона группенфюрера СС Рудольфа Бангерскиса. На первом заседании была зачитана поздравительная телеграмма от Гиммлера.

20 февраля 1941 года был подписан указ Президиума Верховного Совета Латвийской ССР об учреждении почетных званий Латвийской ССР: Народного артиста, заслуженного деятеля науки и техники, заслуженного деятеля искусств, заслуженный артист. А также указ об учреждении Почетной грамоты Президиума Верховного Совета Латвийской ССР.



20 февраля 1937 года в клубе офицеров латвийской армии состоялся торжественный вечер, устроенный начальником штаба армии генералом М.Хартманисом в честь начальника штаба РККА маршала А.Егорова. Присутствовали военный министр генерал Я.Балодис, министр иностранных дел В.Мунтерс и командующий генерал К.Беркис и другие высшие армейские чины.

20 февраля 1925 года рижская газета «Сегодня» сообщила: «При всеобщей переписи населения Латвии выяснилось, что в Медзенской волости (Либавскаго уезда) проживает старейший человек в Латвии. Это — 125-летний Ошeнек, который несмотря на свой преклонный возраст, ещё сравнительно бодр и здоров, достаточно хорошо видит, слышит и при последних выборах сам пешком отправился в волостное правление для подачи голоса».

20 февраля 1924 года Сейм утвердил правила об административных границах города Риги. В границах города оказался Кенгарагс, часть Дрейлини, Пурвциемс, Югла, Чиекуркалнс, Межапарк, Вецмилгравис и острова на Даугаве.

20 февраля 1918 года немецкие войска оккупировали Цесис и Валмиеру.

20 февраля 1789 года (по новому стилю) в Риге открылась первая русская школа — Екатерининское училище. Оно находилось в том месте, где теперь расположено полицейское отделение на улице Гоголя, возле православной церкви.

20 февраля 1636 года правительство шведской королевы Кристины издало закон о почте. С 1638 года он распространился и на Ливонию. Согласно этому закону на дорогах, например, на тракте Рига — Пернов — Ревель, через каждые 2—3 мили был поставлен на службу крестьянин-почтальон, который должен был уметь читать и писать.

Фото - mixnews.lv, president.lv, LETA, Музей оккупации Латвии, МИД ЛР, газеты "Час" и "Тевия", журнал "Атпута"