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В латвийском медиа-пространстве должно быть не только больше контента на русском языке, но и больше качественного контента, интересного для русскоязычного зрителя. Такое мнение в интервью радио Baltkom высказал преподаватель Латвийского университета, бывший гендиректор Латвийского телевидения Роланд Тярве.

«То, что больше надо давать содержания на русском языке – это довольно логично. Я думаю, самое главное - надо говорить о темах, интересующих людей, которые в своем быту разговаривают на русском языке. Я думаю, если эти темы, вопросы, будут актуальны, то человек найдет информацию по любому каналу, будь то телевидение, интернет или газета. Но если просто переводить контент, который не интересует людей, то я думаю, никакого эффекта не будет», - сказал Тярве.

Напомним, председатель правления Латвийского телевидения Ивар Белте ранее заявил, что Латвии необходимо больше журналистики на русском языке. Он отметил, что на канале LTV7 предусмотренный законом лимит времени уже исчерпан и обеспечить больше вещания по-русски невозможно.