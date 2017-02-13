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Министерство иностранных дел следит за ситуацией в Великобритании, связанной с депортациями латвийцев на родину. Об этом радиостанции Baltkom сообщил пресс-секретарь внешнеполитического ведомства Раймонд Янсонс.

По его словам, все единичные случаи депортаций происходят в рамках закона.

«Наша консульская служба работает в тесной связи с латвийской общиной, живущей в Великобритании. Как только у нас появляется какая-либо информация об изменениях в законодательстве, мы сразу сообщаем. Пока никаких изменений в порядке пребывания латвийских подданных в Великобритании нет. На днях там был наш министр Эдгар Ринкевич. Латвийцы должны считаться с тем, что жить и работать в этой стране они могут только на легальной юридической основе, как и в любом другом государстве», - сказал Янсонс.

Напомним, как ранее сообщил телеканал LNT, министерство внутренних дел Великобритании стало рассылать мигрантам повестки, в которых грозит выдворить их из страны, если они не смогут доказать наличие официальной работы или места жительства. Эти меры коснулись и многих латвийцев, которых из-за игнорирования повестки уже доставили в центры задержания иммигрантов, где они ждут депортации.