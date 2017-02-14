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Сегодня Европарламент голосует за резолюции о будущем Европейского союза. Депутаты должны решить, стоит ли делать этот союз еще более прочным, переписывая Лиссабонский договор. Или же с проблемами миграции и терроризма можно справиться другими способами.

Подробнее специальному корреспонденту радио Baltkom рассказала глава Информационного бюро Европейского парламента в Латвии Марта Рибеле, которая ждет итогов голосования в Страсбурге.

"Главное, что жители ждут от ЕС, это защита от терроризма и социальная защита. В этом году исполняет 60 лет с момента подписания Римского договора. Это договор означал начало экономического Европейского союза. И сейчас очень хорошее время для обсуждения будущего", - рассказала она.

По словам Рибеле, на этой неделе Европарламент будет голосовать по трем резолюциям: по эффективности использования договоров, которые уже существуют, по реформации Лиссабонского договора и по работе в еврозоне.