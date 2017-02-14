Европарламент голосует за резолюции о будущем ЕС (5)

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Эксклюзив | 14 февраля 2017 года, 08:15

Сегодня Европарламент голосует за резолюции о будущем Европейского союза. Депутаты должны решить, стоит ли делать этот союз еще более прочным, переписывая Лиссабонский договор. Или же с проблемами миграции и терроризма можно справиться другими способами.

Подробнее специальному корреспонденту радио Baltkom рассказала глава Информационного бюро Европейского парламента в Латвии Марта Рибеле, которая ждет итогов голосования в Страсбурге.

"Главное, что жители ждут от ЕС, это защита от терроризма и социальная защита. В этом году исполняет 60 лет с момента подписания Римского договора. Это договор означал начало экономического Европейского союза. И сейчас очень хорошее время для обсуждения будущего", - рассказала она.

По словам Рибеле, на этой неделе Европарламент будет голосовать по трем резолюциям: по эффективности использования договоров, которые уже существуют, по реформации Лиссабонского договора и по работе в еврозоне.

Комментарии 5
транзит2 часа назад
пора по домам,неудачники ................
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Alex2 часа назад
Конечно "проголосует". Кто бы сомневался.Там такое же стадо.Уговорить стадо не очень сложно.Ну и чё талак ?Да маштга "демократии"счётом НИЧЁ!Что ОБСЕ в Донбассе,что "миротворцы " в Афгане-наркотрафик увеличился в 10 раз!И наши ребята латыши в этом косвенно учавствуют.И ЧЁ?Слава тебе господи(хоть и атеист) что рушится эта липовая ООН (от слова онанизм) ,и эта тупая неповоротливая машина "демократии" сама себя угробит наконец!Потому что самый цмус,как говорят евреи именно в самоидентичности!И это совершенно другое,чем евроколхоз,да ещё под управлением рейсхфюрерши.Ну не ПОЛУЧАЕТСЯ !Нацэлиты мелких стран гребут только ПОД СЕБЯ !И вот,на примере маленькой Латвии мы имеем то,что имеем.И что дальше ?Банкир-президент,который сделал себе пенсию в 4000 евро,продавая тысячи гектаров шведам ? Это пример латыша обыкновенного (Розенвалдс)...
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Крик1 час назад
У мыльного пузыря - жизнь короткая и от части зависит от возможностей лёгких у надувателя. Как это "дережабль" вообще ещё "висит", ничего общего, разные языки, разные фонды, разные зарплаты и пенсии, разное медобслуживание и т.,д
Общее только одно -- растущее число паразитирующих еврокорытников - дармоедов.
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