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В Риге, как и в Валмиере, тоже есть случаи незаконного подключения к магистральным линиям водопровода и канализационным системам, и счет таких подсоединений идет на тысячи. Об этом в интервью радио Baltkom рассказал специалист Rīgas ūdens Артур Муциниекс, комментируя сообщение о том, что в Валмиере при ремонте водопровода было констатировано множество нелегальных подключений.

"В Риге ситуация не лучше, чем в Валмиере. Сейчас предприятие Rīgas ūdens активно выявляет незаконные подключения. Такие случаи в основном происходят в тех частях города, где в последние годы при софинансировании с фондом выравнивания были проведены централизованные сети канализации и водопровода", - рассказал он.

По словам Муциниекса, счет таких подключений идет на тысячи.

"Такие действия, естественно, караются штрафом. Основная проблема это канализация: если рядом есть новый коллектор, то ничего не стоит за одну ночь противозаконно выкопать траншею, закопать быстренько трубы, и ваша канализация будет утекать в нашу сеть. В прошлом году мы серьезно работали над выявлением таких подсоединений в районе Марупе. В этом году будем заниматься районом Вецаки", - сообщил представитель Rīgas ūdens.

Напомним, как писал Mixnews, при ремонте магистральных линий водопровода и канализации в Валмиере было констатировано множество незаконных подключений. За такие действия предприятие Valmieras ūdens может многократно повысить провинившимся владельцам домов плату за услуги.