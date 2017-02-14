Rīgas ūdens: в Риге тысячи "водяных воров" (3)

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Эксклюзив | 14 февраля 2017 года, 10:18

В Риге, как и в Валмиере, тоже есть случаи незаконного подключения к магистральным линиям водопровода и канализационным системам, и счет таких подсоединений идет на тысячи. Об этом в интервью радио Baltkom рассказал специалист Rīgas ūdens Артур Муциниекс, комментируя сообщение о том, что в Валмиере при ремонте водопровода было констатировано множество нелегальных подключений.

"В Риге ситуация не лучше, чем в Валмиере. Сейчас предприятие Rīgas ūdens активно выявляет незаконные подключения. Такие случаи в основном происходят в тех частях города, где в последние годы при софинансировании с фондом выравнивания были проведены централизованные сети канализации и водопровода", - рассказал он.

По словам Муциниекса, счет таких подключений идет на тысячи.

"Такие действия, естественно, караются штрафом. Основная проблема это канализация: если рядом есть новый коллектор, то ничего не стоит за одну ночь противозаконно выкопать траншею, закопать быстренько трубы, и ваша канализация будет утекать в нашу сеть. В прошлом году мы серьезно работали над выявлением таких подсоединений в районе Марупе. В этом году будем заниматься районом Вецаки", - сообщил представитель Rīgas ūdens.

Напомним, как писал Mixnews, при ремонте магистральных линий водопровода и канализации в Валмиере было констатировано множество незаконных подключений. За такие действия предприятие Valmieras ūdens может многократно повысить провинившимся владельцам домов плату за услуги.

Комментарии 3
Патриот 39 минут назад
А вы думали! Грабить государством людей это нормально?! Ответная реакция и правильно делают.
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Правильно ли?23 минуты назад
Кто-то в своей квартире счетчики сматывает, а эту воду на всех жильцов вешают.
Я бы этого удальца тоже за одно место повесила бы.
3
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xxx16 минут назад
Это только начало в истории успеха, почитайте историю к чему это всё может привести.......
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