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18 февраля 2012 года в Латвии прошел референдум о статусе русского языка. Вопрос на нем был поставлен так: «Вы — за принятие законопроекта „Поправки к Конституции Латвийской Республики“, который предусматривает установить для русского языка статус второго государственного?».

Против референдума высказались почти все латвийские политики, начиная с президента Андриса Берзиньша, который заявил, что референдум затрудняет дальнейшее сближение общества. Даже Алфредс Рубикс, тогда евородепутат, сказал, что не будет принимать участие в голосовании, так как не поддерживает его идею. Главы католической, лютеранской и иудейской общин тоже высказались против.

Однако некоторые политики обратили внимание на то, что если латыши на референдум не придут, это может означать их равнодушие к судьбе государственного языка. Поэтому Сейм почти единогласно призвал идти и голосовать за латышский язык как единственный государственный. В голосовании не участвовала фракция партии «Центр согласия», а также представитель Партии реформ Затлерса Вячеслав Домбровский и депутат «Единства» Янис Рейрс.

Бывшие президенты Улманис, Вике-Фрейберга и Затлерс тоже призвали голосовать против поправок. Художественная интеллигенция объявила акцию «Не сиди дома», ее символом стала горящая табуретка, придуманная известным рекламщиком Стендзениексом. Объединение «Центр согласия» сначала не поддержало сбор подписей за проведение референдума, затем в его поддержку высказался мэр Риги Нил Ушаков.

Посол США Джудит Гарбер отметила, что референдум — это признак демократии. В то же время власти отказали в аккредитации двум наблюдателям от Общественной палаты РФ.

Активность избирателей на референдуме была самой высокой за всю историю независимой Латвии, составив 69,23% или 1 069 759 граждан. Для принятия поправок за них должны были проголосовать 771 893 избирателя. «За» проголосовали 273 347 человек, или 24,88%, «против» — 821 722 человек или 74,8% процента. Таким образом, законопроект не был принят.

Некоторые общественные организации предложили 18 февраля отмечать День государственного языка, хотя он и так отмечается 13 мая — в день рождения Юриса Алунанса, основоположника национального языкознания.

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