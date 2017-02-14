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Современная массовая культура направлена на то, чтобы заставлять людей гнаться за модой, потреблять ненужную информацию и приобретать вещи, в которых они не нуждаются. Об этом в эфире радио Baltkom заявил российский режиссер театра и кино Андрей Кончаловский.

«Сегодняшняя массовая культура – это манипуляция сознания, которая вызывает в человеке искусственные потребности. Все журналы существуют, чтобы вызвать желание купить то, что нам ненужно. Мы рабы этого в большом количестве. Любая мода – это манипуляция сознанием, чтобы люди стали покупать новое. Несмотря на то, что ваши туфли не истоптались, а юбки не износились», - сказал Кончаловский.

По его словам, о нынешнем положении искусства еще в конце ХХ века написал Александр Солженицын.

«Солженицын еще в конце 90-х годов, находясь в Америке, написал статью «Игра на струнах пустоты». В ней он написал, что в погоне за новизной искусство идет двумя путями. Первый – это массовое потребление, когда делается продукт, который надо потреблять. К этому может относиться поп-музыка. А другой путь – это искусственно навязанная эстетика. Это, например, касается изобразительного искусства. Я даже читал лекцию, она называлась «От черного квадрата – к черной дыре», где я пытаюсь разобраться в феномене «Черного квадрата» Малевича, и в том, куда двинулось искусство – мне кажется, на рынок», - сказал Кончаловский.

Андрей Кончаловский приехал в Ригу со спектаклем «Вишневый сад», повторный показ которого состоится 14 февраля в театре Dailes.