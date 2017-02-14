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Сегодня, 14 февраля новый посол России в Латвии Евгений Лукьянов совершил ознакомительный визит Сейм, во время которого у него состоялась встреча с вице-спикером парламента Гундаром Даудзе.

По словам посла, он сожалеет о том, что у него не получилось встретиться со спикером Сейма Инарой Мурниеце.

"Я в Сейме! Я могу только сожалеть, что я не встретился с той милой дамой. Но наш разговор с ее заместителем тоже был очень полезен", - сказал Лукьянов.

Между тем посол отметил, что он положительно оценивает встречу с заместителем Мурниеце.

"Сегодня 14 февраля - День святого Валентина. Сегодня все должно быть окрашено в очень правильные тона. Мы, конечно, не обменялись валентинками с моим собеседником, потому что я православной веры, а Валентин - не православный святой. Мой собеседник, наверное, не католик. Сегодня - середина февраля и гарантировано наступит весна", - считает посол.

Как сообщается, Лукьянов не встретился с Мурниеце по той причине, что у спикера на сегодня была запланирована другая встреча - с послом Украины в Латвии Евгением Перебийнисом.

Как пояснила пресс-секретарь Мурниеце Даце Балоде, встреча с Перебийнисом была запланирована у спикера давно, к тому же это его последний визит, так как посол заканчивает работу в Латвии.