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Настоящая любовь подразумевает принятие всех недостатков своей второй половины. Об этом в эфире радио Baltkom заявил российский режиссер театра и кино Андрей Кончаловский.

«Какая разница между влюбленностью и любовью? Влюбленность – не видишь недостатков, любовь – принимаешь недостатки», - сказал Кончаловский.

Говоря о своем браке с актрисой и телеведущей Юлией Высоцкой, он отметил, что их отношения прошли проверку временем.

«Это любовь, потому что я знаю все недостатки, я их принял. Такие вещи происходят после того, как рушатся попытки переделать человека под себя. Влюбленность, потом начинаются трения. Потом эти трения пытаются уничтожить тем, что оба человека пытаются переделать друг друга под себя. А переделать человека невозможно, можно переделать только самого себя. Затем происходит нарастание конфликта, когда надо выбирать – либо ты расстаешься, либо ты остаешься. Ты начинаешь думать, сколько хорошего у тебя с этим человеком, и сколько плохого. Когда понимаешь, что хорошего больше – тогда начинается любовь», - сказал Кончаловский.

Он также рассказал, что мог уехать из Советского Союза уже в 1967 году, когда он влюбился в французскую актрису.

«Я был влюблен в французскую актрису и собирался сесть на автобус и уехать в Западную Германию. Потом все-таки Бог уберег, я решил не делать этого. И правильно сделал, потому что романы кончаются. Это был 1967-68-й год, в России было немного тяжело, начался откат, события в Чехословакии, мне казалось, что жизнь существует только на Западе. Хорошо, что не убежал, а то неприятности были бы у моей семьи, и у меня самого, потому что романы кончаются», - сказал Кончаловский.

По его мнению, романы являются иллюзией в жизни человека.

«У Юнга есть прекрасная форма влюбленности – бабочка воображения. Когда бабочка воображения порхает, она ищет, на кого бы сесть. И вот она садится на какую-нибудь персону, вы смотрите, и вы влюбляетесь. Пока бабочка сидит на плече у этой персоны, вы любите. Потом бабочка вспорхнула, вы смотрите на человека и думаете – неужели я был влюблен? Это очень точная форма иллюзорности наших представлений», - сказал Кончаловский.

Андрей Кончаловский приехал в Ригу со спектаклем «Вишневый сад», который был сыгран я в театре Dailes 13 и 14 февраля.