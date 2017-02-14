Самый молодой гроссмейстер в истории шахмат, чемпион мира по блицу россиянин Сергей Карякин считает, что женщинам трудно состязаться с мужчинами в шахматах, однако при этом он убежден, что они более артистичны в своих матчах. Об этом Корякин рассказал в эксклюзивном интервью радиостанции Baltkom в рамках круглого стола посвященного теме «Мужчина и женщина».

«Отличия в манере игры в шахматы у мужчин и женщин, конечно, есть. Они не столь существенны, как, например, в баскетболе. Если вы поставите мужскую баскетбольную сборную против женской, то преимущество стопроцентно будет на стороне мужчин. В шахматах мужчины тоже сильнее, но преимущество не столь абсолютно», - сказал Карякин.

По его словам, шахматы требуют достаточно серьезной физической нагрузки, которую мужчинам легче выдержать.

«Шахматист за одну партию может потерять до 2 киллограмов. К тому же мужчины лучше концентрируются. Женщины же более артестичны. А мужчины более сосредоточены. У мужчин может и пот градом потечь, а женщины как-то справляются без этого», - сказал Карякин.

Он также отметил, что женщин, которые способны сыграть с мужчинами на одном уровне, в мире можно пересчитать на пальцах одной руки.

Сергей Карякин стал гроссмейстером в возрасте 12 лет и 211 дней, став самым молодым обладателем этого звания в истории шахмат. Внесен в Книгу рекордов Гиннеса. Обладатель Кубка мира ФИДЕ, чемпион мира по быстрых шахматам, чемпион мира по блицу.

Фото: chessnews.lv