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Сегодня по всей Латвии проходит ежегодный День теней - образовательно-карьерное мероприятие, организованное обществом Junior Achievement Latvija.

В этот день тысячи школьников могут посетить государственные, муниципальные учреждения и частные предприятия, чтобы ознакомиться с их работой. Сегодня "тени" будут следовать за президентом Раймондом Вейонисом, председателем Сейма Инарой Мурниеце, премьер-министром Марисом Кучинскисом, министрами и депутатами Сейма.

Цель мероприятия - связать образование с реальной жизнью, помочь учащимся целенаправленно планировать свою карьеру и выбирать будущую профессию.

В прошлом году в Дне теней приняли участие 1044 работодателя и почти 7,5 тыс. школьников, что на 10% больше, чем в 2015 году. В целом на места "теней" претендовали 22,6 тыс. школьников. В прошлом году самыми популярными профессиями, с которыми хотели ознакомиться школьники, были диктор радио, программист, стюард самолета, физиотерапевт, журналист, врач, юрист, инспектор полиции, художник, повар.

В редакции радио Baltkom, Mix FM 102.7 и портала Mixnews.lv сегодня тоже много "теней".

5 молодых людей проведут весь день, знакомясь с работой новостного портала и радиостудий.