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Европарламент проголосовал за Соглашение о свободной торговле с Канадой (CETA). Частичное вступление в силу документа, снимающего большинство таможенных барьеров, предусмотрено в апреле, сообщает специальный корреспондент радио Baltkom в Страсбурге Оксана Антоненко.

Договор с Канадой - уникальный для Европы документ, контрастирующий со всеми 40 соглашениями о свободной торговле, ранее заключенными между ЕС и третьими странами. В отличие от них, CETA предусматривает уравнивание требований к товарам, устанавливает систему судов для инвесторов и снимает дрегие препятствия для международной торговли. 408 депутатов проголосовали за CETA, 254 были против.

Накануне голосования у здания Европарламента в Страсбурге прошли акции протеста, среди организаторов - ряд общественных и общественно-политических групп левого толка из различных европейских стран (крестьяне, зеленые, экологисты, левые). Протестующие пытались перекрыть депутатам вход в здание, лежа на тротуаре. Они же были видны на остановках общественного транспорта и на трамвайных путях. Тут уже стоя. Так же стоя активисты протестовали внутри здания Европарламента. Тут акция оказалась крайне непродолжительной.

Сторонники договора утверждают, что он поможет создать рабочие места и повысит конкурентоспособность европейских компаний на канадском рынке. Противники указывают на риск наплыва в Европу товаров более низкого качества, закрытие маленьких предприятий и рост конкуренции не в пользу Европы.

Так же не ясно, как именно договор будет работать, насколько широка будет компетенция национальных парламентов, насколько сильны окажутся канадские инвесторы, и какие именно вопросы будут решать инстанции ЕС.

СЕТА, когда заработает в полную силу, должно будет отменить около 98% пошлин, которые в настоящее время применяются в торговле между странами ЕС и Канадой. В Брюсселе ожидают, что имплементация соглашения увеличит торговый оборот между сторонами на 12 миллиардов евро в год.