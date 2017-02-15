Эксперт о Rail Baltica: поезд Рига-Таллин будет разгоняться до 240 км/ч (8)

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Эксклюзив | 15 февраля 2017 года, 15:34

По линии Рига-Таллин трассы Rail Baltica на отдельных участках пассажирские поезда будут ездить со скоростью 240 км/час. Об этом в эфире радио Baltkom сообщил заместитель госсекретаря Министерства сообщения, член правления предприятия Eiropas dzelzceļa līnijas Динс Мерирандс.

"Планируемая скорость для пассажирских поездов 240 км/ч, а для грузовых - 120 км/ч. Но это не значит, что всю дистанцию он будет двигаться с этой скоростью. Немыслимо, чтобы поезд промчался со скоростью 240 км/ч через центр Риги, есть еще повороты, стрелки. Так что в таких местах скорость будет снижаться", - сказал он.

Как уже сообщалось, проект Rail Baltica, соглашение по которому подписали премьеры Латвии, Литвы и Эстонии, предусматривает прокладку в странах Балтии новой железнодорожной магистрали с колеей европейской ширины (1435 мм), которая соединит Таллин, Ригу, Каунас, Варшаву и Берлин. Общие расходы на проект железнодорожной магистрали с европейской шириной колеи Rail Baltica могут достичь 5 млрд евро

Комментарии 8
Лёлик2 часа назад
Эксперт о Rail Baltica: поезд Рига-Таллин будет ездить со скоростью 240 км/ч
+++ Если это такой востребованный маршрут , то чего же его убрали , а теперь кого будете возить: воздух или солдат НАТО ??? Изуродуют всю Латвию , а потом будет стоять как памятник собственному идиотизму , посмотрите на литовское плавучее газохранилище , стоит ржавеет и не просто ржавеет , а ещё и требует денег на содержание , при цене в пол миллиарда , да и цена на газ только возросла ...
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Алиса2 часа назад
Никто ничего не построит,только деньги промотают,всё как всегда.
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шустрый1 час назад
Дорогу,МОЖЕТ БЫТЬ,построят,скорость озвучили.....а смысл?Кого и что будут возить с этими скоростями?А вот платить за содержание сотни миллионов в год придётся по любому.
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