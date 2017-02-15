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По линии Рига-Таллин трассы Rail Baltica на отдельных участках пассажирские поезда будут ездить со скоростью 240 км/час. Об этом в эфире радио Baltkom сообщил заместитель госсекретаря Министерства сообщения, член правления предприятия Eiropas dzelzceļa līnijas Динс Мерирандс.

"Планируемая скорость для пассажирских поездов 240 км/ч, а для грузовых - 120 км/ч. Но это не значит, что всю дистанцию он будет двигаться с этой скоростью. Немыслимо, чтобы поезд промчался со скоростью 240 км/ч через центр Риги, есть еще повороты, стрелки. Так что в таких местах скорость будет снижаться", - сказал он.

Как уже сообщалось, проект Rail Baltica, соглашение по которому подписали премьеры Латвии, Литвы и Эстонии, предусматривает прокладку в странах Балтии новой железнодорожной магистрали с колеей европейской ширины (1435 мм), которая соединит Таллин, Ригу, Каунас, Варшаву и Берлин. Общие расходы на проект железнодорожной магистрали с европейской шириной колеи Rail Baltica могут достичь 5 млрд евро