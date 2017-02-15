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В среду, 15 февраля в редакции Mix Media Group прошел традиционный День теней. Пятеро молодых людей провели весь день, знакомясь с работой новостного портала и радиостудий, а также учились писать новости и брать интервью. Кроме того, у теней радио Baltkom была возможность посетить государственные учреждения - президентский дворец и Сейм.

Так, три тени радио Baltkom сегодня утром отправились на совместную пресс-конференцию президента Латвии Раймонда Вейониса и премьер-министра Латвии Мариса Кучинскиса.

Несмотря на большое количество теней у других журналистов, тени радио Baltkom удалось первой задать вопрос главе государства о проблемах в отрасли образования. Вопрос был задан неспроста, поскольку не только учителей, но и многих школьников тревожат последние инициативы министра Карлиса Шадурскиса.

Отвечая на вопрос тени радио Baltkom, президент подчеркнул, что правительство уже начало работать над проблемами, существующими в отрасли образования.

"Правительство уже начало принимать первые решения об осуществлении реформ в сфере образования. Реформа зарплат педагогов, осуществленная в прошлом году – это лишь первый шаг, но не последний. Также нам необходимо в ближайшее время обратить внимание на количество школ в Латвии и соотнести их с нынешней демографической ситуацией в стране. Нам необходимо оценить, действительно ли целесообразно в отдельных городах или во всей стране в целом содержать широкую школьную сеть. Также нам необходимо говорить о качестве образования, поскольку мы заинтересованы в том, чтобы молодые люди, закончив школу, были образованными и конкурентоспособными. Это касается не только общего, но профессионального и высшего образования. Вот такие вызовы сейчас стоят перед правительством", - рассказал президент.

На вопрос тени радио Baltkom ответил и премьер-министр Марис Кучинскис, который заверил, что реформы в сфере образования будут проводиться в любом случае.

"Было бы неправильно считать, что в результате реформ всем станет хорошо и все будут довольны. […] Ничего не может быть хуже, чем ничего не умеющий выпускник средней школы или гимназии. Поэтому нужно разработать систему, при помощи которой мы сможем обеспечить качественное образование уже с первого класса", - сказал Кучинскис.

Добавим, тени радио Baltkom также побывали в Сейме, где у них была возможность принять участие в мероприятии в честь 95-летия Конституции Латвийской Республики, а также поговорить с председателем Конституционного суда Алдисом Лавиньшем и депутатами Сейма.

Как уже пиcал Mixnews, в прошлом году в Дне теней приняли участие 1044 работодателя и почти 7,5 тыс. школьников, что на 10% больше, чем в 2015 году. В целом на места "теней" претендовали 22,6 тыс. школьников.

В прошлом году самыми популярными профессиями, с которыми хотели ознакомиться школьники, были диктор радио, программист, стюард самолета, физиотерапевт, журналист, врач, юрист, инспектор полиции, художник, повар.