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Россия остается самым крупным партнером Латвии в области грузоперевозок. Об этом в программе "Разворот" на радио Baltkom сказал министр сообщения Улдис Аугулис. По его словам, объемы грузов с российской стороны составляют более 70% от всего потока.

"В эти цифры входят и перевозки с Китаем, так как именно через Россию проходят китайские грузы. Благодаря российской компании "ТрансКонтейнер" мы так успешно осуществили первую перевозку из Китая", - отметил он.

По словам Аугулиса, у него сложились хорошие отношения с министром транспорта России Максимом Соколовым.

"Я являюсь руководителей латвийско-российской межправительственной комиссии со стороны Латвии, а он – со стороны России. Мы с ним хорошо понимаем друг дуга. В этом году мы хотим провести заседание комиссии в Латвии. Теперь нам надо принимать российскую сторону. Планируется, что встреча может состояться до начала мая", - рассказал он.

Напомним, в середине августа 2016 года правиетльство утвердило состав латвийско-российской межправительственной комиссии, ее руководителем с латвийской стороны был назначен министр сообщения Улдис Аугулис. Заместителем сопредседателя комиссии утвержден госсекретарь МИД Андрей Пилдегович.

В состав комиссии входят представители министерств образования и науки, земледелия, культуры, экономики, иностранных дел, сообщения, охраны среды и регионального развития, внутренних дел, юстиции и финансов, а также Банка Латвии.