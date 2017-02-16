Эксклюзив |

Сегодня, после 15.00 в эфир радио Baltkom выйдет запись передачи с депутатом Европарламента Иветой Григуле, с которой в Страсбурге побеседовала корреспондент радио Baltkom Оксана Антоненко.

Речь пойдет о голосовании Европарламента по трем резолюциям: по эффективности использования договоров, которые уже существуют, по реформации Лиссабонского договора и по работе в еврозоне.

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