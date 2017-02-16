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Журналист Mix Media Group, ведущий новостей и автор программы "DAVAJ" на радио Baltkom Андрей Лешкевич в четверг, 16 февраля, удостоился приза Союза журналистов Латвии – "Надежда журналистики". Конкурс проводится совместно с Еврокомиссией.

Приз вручается лучшим молодым журналистам в различных средствах массовой информации.

"Андрей Лешкевич в журналистике всего несколько лет, но эти последние несколько лет настолько набиты событиями, что тут сейчас "год за два". Для любого молодого журналиста это лучшая проверка - нужно ему все это или нет. Я очень рада, что Андрей с нами, он уже очень профессионально многого достиг. Он диктор новостей, ведет программы, сам является автором одной из них. Но если он не остановится, то впереди еще у него его главные шедевры", - сказала главный редактор радио Baltkom Наталья Михайлова.

Наград также были удостоены журналист Talsu Vēstis Марите Янкелевича, сотрудники Латвийского телевидения Матисс Арницанс и Карлис Миксон, журналисты Latvijas Radio 4 Елена Вихрова и Наталья Крячко, а также журналисты Latvijas Neatkarīgās televīzija, информационного агентства LETA и газеты Diena.

Андрей Лешкевич с дипломом и зонтиком от Еврокомиссии

Напомним, ранее награду "Надежда журналистики" уже получали журналисты радио Baltkom Анастасия Осмоловская и Юлиана Жуковская.

Добавим, что конкурс был основан в 1993 году, в состав жюри входят мэтры журналистики и преподаватели Латвийского университета.