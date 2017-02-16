Председатель Конституционного суда: надо учитывать мнение народа! (8)

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Эксклюзив | 16 февраля 2017 года, 19:28

Судебная система в Латвии проходит нелегкий этап перехода от советской модели к западной. Об этом в интервью радио Baltkom рассказал председатель Конституционного суда Алдис Лавиньш. По его словам, проводя реформы следует учитывать и анализировать причины недовольства судебной системой.

"У нас стоит нелегкая задача - в течение нескольких лет перестроить всю судебную систему из советской на характерную для Запада. Представителям судебной власти надо учесть, что у народа есть недовольство. Необходимо выяснить причины, сделать выводы и поставить задачи для улучшения. Но я считаю, что за последние годы в латвийской судебной системе сделаны большие реформы", - отметил Лавиньш.

Он также отметил, что судебная система должна стать более эффективной: необходимо ускорить процесс рассмотрения дел и наладить контакт с народом.

"Вектор развития направлен на увеличение эффективности судебной системы, уменьшению сроков рассматриваемых дел и более открытой коммуникацией с народом, что является показателем положительных реформ, " - сказал Лавиньш.

Добавим, что 14 февраля 2017 года правительство приняло решение провести оценку латвийской судебной системы, которая будет завершена до конца 2018 года.

Комментарии 8
ZWARG1 час назад
"девочка, ТЫ чего плачешь?----Я потерялася!"====председатель Конституционного суда не просто потерялся, а целенаправленно зашёл в дремучий лес и теперь оттуда шлёт SMS.Всё что в последние годы, начиная с приамбулы, понапринимал Конституционный суд Латвии не относится не к Конституции, не к Демократии. Стыдно должно быть ентому юристу продался за хорошую зарплату и за красную мантию----вот такая у НАС в Латвии судебная система! Это когда председатель Конституционного суда напоминает школьника непонимающего правила дорожного поведения
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441 час назад
Судебная система в Латвии проходит нелегкий этап перехода от советской модели к западной.
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не долго ли????Бездельники - столько лет ничего не деланья за хорошие зряплатки.Тепло,уютно,на голову не капает,солнце не жгёт.Чё бы резинку не потянуть,правда????
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Патриот 1 час назад
Цирк! Народа то больше нет. Остались дебилы, малоумственные, и латыши которые в лаптях могут топать до посинения пяток.
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