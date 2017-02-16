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Судебная система в Латвии проходит нелегкий этап перехода от советской модели к западной. Об этом в интервью радио Baltkom рассказал председатель Конституционного суда Алдис Лавиньш. По его словам, проводя реформы следует учитывать и анализировать причины недовольства судебной системой.

"У нас стоит нелегкая задача - в течение нескольких лет перестроить всю судебную систему из советской на характерную для Запада. Представителям судебной власти надо учесть, что у народа есть недовольство. Необходимо выяснить причины, сделать выводы и поставить задачи для улучшения. Но я считаю, что за последние годы в латвийской судебной системе сделаны большие реформы", - отметил Лавиньш.

Он также отметил, что судебная система должна стать более эффективной: необходимо ускорить процесс рассмотрения дел и наладить контакт с народом.

"Вектор развития направлен на увеличение эффективности судебной системы, уменьшению сроков рассматриваемых дел и более открытой коммуникацией с народом, что является показателем положительных реформ, " - сказал Лавиньш.

Добавим, что 14 февраля 2017 года правительство приняло решение провести оценку латвийской судебной системы, которая будет завершена до конца 2018 года.