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Положительный эффект от общения с нотариусами в бракоразводных процессах подтверждается ростом числа отозванных заявлений по таким делам. Об этом радио Baltkom заявила исполнительный директор Латвийского Совета присяжных нотариусов Вия Пизича.

Она считает, что общение с нотариусами, в обстановке, приближенной к домашней, помогает людям правильно оценить риски, связанные с разрушением семьи, и вовремя передумать.

«Сначала подают заявление, а потом отзывают. Потому что они 30 дней разговаривают друг с другом. Чтобы люди принимали разумные решения, нужна информация. Если человек понимает информацию, анализирует ее, то он приходит к тем решениям, которые действительно подходят ему. Нотариус – это должностное лицо. Он обеспечивает желающих развезтись информацией, хорошей атмосферой», - сказала Пизича.

Как свидетельствуют обобщенные данные, в прошлом году по сравнению с 2011 годом, когда расторгать браки разрешили и у нотариусов, число отозванных бракоразводных процессов выросло почти на 40%. В 2016 году нотариусы зафиксировали рекордное за последние пять лет число отозванных дел. Разводиться передумали 174 пары.