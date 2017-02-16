Нотариус: супругов надо информировать, тогда они не будут разводиться (2)

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Эксклюзив | 16 февраля 2017 года, 19:33

Положительный эффект от общения с нотариусами в бракоразводных процессах подтверждается ростом числа отозванных заявлений по таким делам. Об этом радио Baltkom заявила исполнительный директор Латвийского Совета присяжных нотариусов Вия Пизича.

Она считает, что общение с нотариусами, в обстановке, приближенной к домашней, помогает людям правильно оценить риски, связанные с разрушением семьи, и вовремя передумать.

«Сначала подают заявление, а потом отзывают. Потому что они 30 дней разговаривают друг с другом. Чтобы люди принимали разумные решения, нужна информация. Если человек понимает информацию, анализирует ее, то он приходит к тем решениям, которые действительно подходят ему. Нотариус – это должностное лицо. Он обеспечивает желающих развезтись информацией, хорошей атмосферой», - сказала Пизича.

Как свидетельствуют обобщенные данные, в прошлом году по сравнению с 2011 годом, когда расторгать браки разрешили и у нотариусов, число отозванных бракоразводных процессов выросло почти на 40%. В 2016 году нотариусы зафиксировали рекордное за последние пять лет число отозванных дел. Разводиться передумали 174 пары.

Комментарии 2
обязательно18 минут назад
Вот очередная "история успеха". Ну не развелись люди, а просто живут раздельно,а по статистике большое число браков...ну бред. Какая уже нормальная семья может быть, если решились на развод? Просто опять же это такой бюррократический процесс, что не хочется тратить больше нервы, чем время!
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трёп это 26 минут назад
43 года прожил и любви не нажил и развёлся ---я негр а она гражданка гей ропы -------
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