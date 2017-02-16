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Возможно, до Латвии докатилась опасная игра среди подростков, суть которой заключается в том, что дети на спор перебегают дорогу на красный свет, об этом свидетельствует информация, которой делится очевидец в группе "Наши мамы" в социальной сети Facebook.

Пользовательница FB пишет следующее: "Сейчас наблюдала не очень приятную картину. Улица Сахарова (там, где Талава) две девочки (розовые курточки,розовые рюкзаки), стоя со мной на светофоре долго спорили "кто первый". Сначала не особо вникла в разговор, как тут выигравшая спор резко рванула ПРЯМО ПОД КОЛЕСА МАШИНЫ!!! Дальше загорелся зеленый для пешеходов и я вместе с ее сестричкой перешла дорогу. Я им говорю - "девочки, надо на зеленый переходить, машина может не успеть затормозить, так нельзя".На что они мне улыбнулись, сказали, что играют и опять перебежали дорогу. (Благо машин не было). Убежали за магазин Mego. Пребываю в полном шоке. Вот вам и детские игры", - написала Эви Бебриша, добавив в комментариях к посту, что ее трясет от ужаса, ведь девочкам всего лет по 10-ать.

Пользователи стали активно делится этой информацией, многие из которых призывают родителей поговорить со своим ребенком. Детям надо объяснить, что подобные развлечения обязательно заканчиваются плачевными последствиями, и сиюминутное проявление геройства перед сверстниками не стоит жизни.

"Самое ужасное, что дети рассказывают друг другу и хвалятся, кто сделал лучше. Надо с детьми говорить каждый день", - пишет одна мама.

"А потом за эти игры водитель будет сидеть, всю жизнь чувствуя вину, что не успел затормозить...", - пишет другая женщина.

"Что-то не припомню в своем детстве таких игр. Ну не было такого, чтобы мы игнорировали напрочь понятие "опасно для жизни", не было спайсов, не было "китов" и "беги". По крайней мере так массово. Интернет - зло", - написала другая пользовательница.

Стоит отметить, что впервые о такой "смертельной забаве" заговорила российская пресса еще в 2015 году. Как сообщали СМИ, участники опасной забавы — школьники, которые стоят на обочине дороги, а затем один из них внезапно перебегает дорогу прямо перед едущей машиной. Весь процесс снимается на видео. Тот, кто не струсил и перебежал, получает "общую кассу", куда подростки скидываются по 100 рублей каждый. Хотя нередко "Перебеги дорогу на красный" устраивается не ради денег, а просто ради развлечения.

Отмечается, что суицидальная забава появилась после того, как среди подростков стала популярной онлайн-игра, где главному герою нужно перебежать высокоскоростную дорогу. Если не рассчитать время и не нажать вовремя клавишу, герой попадает под машину, забрызгав дорогу кровью. Теперь сетевая игрушка вышла за пределы монитора.

В данным российской прессы, судя по видеороликам в соцсетях, опасная эпидемия затронула не только Свердловскую область, но и Самару, Хабаровск, Архангельск, а также другие города.