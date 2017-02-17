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Транспортному предприятию Rīgas satiksme не известно о набирающей популярность среди школьников игре "Перебеги на красный" или "Беги или умри". Об этом радио Baltkom рассказал пресс-секретарь Rīgas satiksme Виктор Закис.

"Возможно, это единичный случай. Хочется на это надеяться. Может кто-то сталкивался, но не сообщил дальше. Но это страшная игра. Общественный транспорт большой, его быстро остановить невозможно", - отметил он.

При этом Закис подчеркнул, что родители должны обсуждать со своими детьми, что можно делать, а что нельзя.

"Мы часто смотрим на других, а я бы посмотрел на себя, что мы делаем, чтобы ничего такого не происходило? Первые, кто учит чему-то детей – это родители. У меня самого двое детей. Им надо рассказывать, что можно делать, а что нельзя", - сказал Закис.

Как уже сообщал портал Mixnews, возможно, до Латвии добралась опасная игра среди подростков, которую называют "Беги или умри", суть которой заключается в том, что дети на спор перебегают дорогу на красный свет.

Добавим, многие люди старшего поколения вспоминают, что и в их детстве были похожие игры, когда школьники перебегали через дорогу, ходили по тонкому льду или лазали по стройкам, однако тогда не было соцсетей через которые подобные "забавы" распространяются очень быстро.