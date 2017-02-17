Министр сообщения: не будем развиваться - вылетим с рынка (10)

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Эксклюзив | 17 февраля 2017 года, 11:11

Чтобы Латвия продолжала быть конкурентоспособным участником рынка грузоперевозок и могла на должном уровне сотрудничать с такими партнерами как Китай и Казахстан - нашей стране необходимо постоянно развиваться и модернизироваться. Об этом в эфире радио Baltkom сказал министр сообщения Улдис Аугулис.

"Бизнес и коммерческие структуры хотят развития терминалов, значит надо развиваться! Сейчас мы это видим на примере ситуации с углем. Увеличился его грузообъем, сразу начались трудности на терминалах с его обработкой, с загрузкой на корабли. Значит надо развиваться, и технологически, и человечески", - сказал он.

Как сообщается, в нынешнем году Latvijas Dzelzceļš планирует организовать регулярную приемку контейнерных поездов из Китая. Кроме того, прорабатывается возможность прибытия поездов из Индии.

Комментарии 10
Таня Попова2 часа назад
Помимо Политики,Никогда не ЗАБЫВАЙТЕ ГЕОГРАФИЮ...Чтобы воплотить ваше "Планов Громадье"-Приведите в ПОРЯДОК Отношения с РОССИЕЙ,поскольку те же Казахстан и Китай,находятся за Россией,а не Наоборот...
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вова2 часа назад
Чтобы успешно работать с Казахстаном и Китаем НУЖНО ПЕРЕСТАТЬ ЛАЯТЬ НА РОССИЮ ,ПЕРЕСТАТЬ СТРОИТЬ ЗА МИЛЛИОНЫ САРАИ ДЛЯ ДЕСЯТКА АМЕРИКАНСКИХ ТАНКОВ И ЗАБОРЫ НА ГРАНИЦЕ ,но этого министр-политимпотент сказать не может ,выкинут на свалку моментально.
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Да нет у вас никакой эконо2 часа назад
Больше всего мне нравятся поезда из Индии. Класс,следующая остановка Марс.Ура,товарищи!
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