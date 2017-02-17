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Чтобы Латвия продолжала быть конкурентоспособным участником рынка грузоперевозок и могла на должном уровне сотрудничать с такими партнерами как Китай и Казахстан - нашей стране необходимо постоянно развиваться и модернизироваться. Об этом в эфире радио Baltkom сказал министр сообщения Улдис Аугулис.

"Бизнес и коммерческие структуры хотят развития терминалов, значит надо развиваться! Сейчас мы это видим на примере ситуации с углем. Увеличился его грузообъем, сразу начались трудности на терминалах с его обработкой, с загрузкой на корабли. Значит надо развиваться, и технологически, и человечески", - сказал он.

Как сообщается, в нынешнем году Latvijas Dzelzceļš планирует организовать регулярную приемку контейнерных поездов из Китая. Кроме того, прорабатывается возможность прибытия поездов из Индии.