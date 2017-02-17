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Референдум по русскому языку был коллективным посланием русских Латвии, которое власти проигнорировали. Такое мнение в интервью радио Baltkom высказал его инициатор, политический активист Владимир Линдерман. Так он прокомментировал пятилетний юбилей всенародного голосования о придании русскому языку статуса второго государственного, который прошел 18 февраля 2012 года.

"Это было такое коллективное послание жителей Латвии, указание властям страны на то что мы здесь присутствуем, а наш родной язык - русский, не является здесь иностранным. И мы не являемся здесь гостями, мы такие же хозяева этой страны, как и латыши. Послание дошло до властей, но они предпочли сделать вид, что ничего не было, проигнорировать его. А сегодняшняя политика латвийских властей по отношению к русским определяется уже не референдумом 2012 года, а новым событием - возвращением Россией Крыма", - считает Линдерман.

В свою очередь депутат Сейма, экс-глава Конституционного суда Гунар Кутрис считает, что референдум принес стране вред, обострил конфликт общин и привел к ужесточению законодательства, которое не произошло бы, не случись голосования.

"Эта конкретная акция принесла больше негатива, чем позитива. Во-первых, сбор подписей создал конфликт, противостояние, а более национально настроенные силы объявили его нападением на наши национальные ценности. А во-вторых, был изменен закон о референдумах" - пояснил он.

О том, что состоявшийся пять лет назад референдум, с политической точки зрения, нанес явный вред его инициаторам и их единомышленникам считает также политолог, профессор Ивар Иябс.

"Этот процесс инициировали явные радикалы, а официальная политика в лице мэра Риги Нила Ушакова его поддержала. Исход голосования был явно предрешен с самого начала, и я не считаю это предусмотрительным шагом. Потому что эта поддержка дала прекрасную возможность оппонентам выставить Ушакова и все "Согласие", как пятую колонну, выступающую против основ Латвийского государства", - рассказал Иябс.

Mixnews напоминает, завтра, 18 февраля исполняется 5 лет со дня референдума о придании русскому языку статуса второго государственного. Голосование состоялось 18 февраля 2012 года. Одним из его итогов стала рекордно высокая явка его участников - около 70%. Большинство участников референдума (75%) проголосовало за единственный государственный язык - латышский.