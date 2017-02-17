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Европейский рынок лучше российского, а от ЕС Латвия получает очень много. Об этом в интервью радио Baltkom заявил евродепутат от Германии Элмар Брок, автор одной из резолюций "будущего", одобренной в Европарламенте.

В своей резолюции Брок рассуждал о том, как развиваться Европейскому союзу, и как решать нарастающие проблемы с безопасностью, экономикой и миграцией. Основной вывод - максимально использовать инструменты Лиссабонского договора. По егословам, Латвия должна быть солидарна с другими странами ЕС (например, в вопросе приема беженцев), потому что от ЕС она уже сейчас получает очень много.

"Думаю, что вместе с общим рынком вы поучаете все плюсы Европейского союза. Это позитивный момент для вашей страны - в том числе перед с Россией. Европейские страны защищают вас. Германия послала 600 солдат в Литву и другие страны. (Да, это НАТО, а не ЕС) Но это делают европейские нации. Германия делает это в том числе потому что Литва и Латвия - европейские страны", - говорит политик.

По его словам, помимо защиты Прибалтике причитаются немалые средства из структурных фондов.

"Вы получаете много денег из структурных фондов. На поддержку более слабых стран мы ежегодно тратим 55 миллиардов евро. Это что - недостаточно денег? Мы каждый год тратим больше, чем весь план Маршалла после войны", - напоминает депутат.

Проблемы, которые нарастают в Европе, нельзя решить путем расслабления общих регулируемый.

"Если у нас есть внутренний рынок, то у нас должны быть потребительские правила, правила по окружающей среде. И все те же правила существуют на национальном уровне. Можно сделать это 28 раз на национальном уровне - или один раз на уровне ЕС. Один раз дешевле. Вам это нужно. Одно или другое (регулирование) иногда оказывается лишним, но бюрократия - проблема не только европейская, но и национальная", - уверен Брок.

Отвечая на вопрос о том, почему европейский рынок для Латвии более привлекательный, евродепутат обратился к советскому опыту.

"Думаю, европейский рынок для вас гораздо лучше, чем российский. Российский рынок - бедный рынок. Государство с перспективами Латвии не захочет снова жить в российских деревнях", - подытожил политик.