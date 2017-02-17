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Среди латвийских подростков активно продолжает распространяться инструкция к игре "Синий кит", которая обрела популярность в России несколько недель назад. Игру называют возрождением так называемых "групп смерти", которые всполошили общество в прошлом году.

Первые сообщения о новой опасной игре начали появляться к конце января — начале февраля в России. Но, как известно, виртуальное пространство не имеет границ, и спустя несколько недель "Синий кит" добрался до Эстонии, Латвии, Украины, Киргизии и из других стран постсоветского пространства.

Новая игра распространяется через посты в соцсетях, которые сопровождаются картинки с китами, плывущими в океане, с хештегами "синий кит", "разбуди меня в 4.20", "Я в игре", "Тихий дом". Принцип у всех игр такого типа один.

Посты размещаются в закрытых группах в соцсети "ВКонтакте" и закрытых аккаунтах в "Инстаграме", где, как утверждается, подростки вовлекаются в некую игру, суть которых состоит в выполнении заданий, которые присылает участникам администратор группы или владелец аккаунта. Желающие принять участие в игре оставляют на своих страницах в социальных сетях пост с запросом на "игру" и сопровождают его определенным хэштегом.

Известно следующее четверостишье-запрос:

Синий дом, что стоит на волнах.

Синий кит, что плывет в облаках.

Забери меня, кит, к себе

Я жду инструкций. Я в игре.

Самые популярные из хештегов: #кит, #китыплывутвверх, #синийкит, #тихий, #синий, #китом, #жду, #синийкит, #хочу, #море, #разбуди, #спасименя, #рина, #полерерамалиен, #тихийднм, #4, #китообразный, #Видья, #явигре, #млечныйпуть_далеко, #кураторнапиши, #гдемойкуратор, #явИгре.

Латвийские подростки тоже оказались вовлечены в эту игру. На прошлой неделе программа "Личное дело" Русского вещания LTV7 выяснила обстоятельства дела, когда с крыши здания "Радиотехники" в Иманте чуть не сбросились двое подростков. Родители подозревают, что причиной возможной попытки самоубийства могла стать "интернет-забава" "Синий кит".

В свою очередь, радио Baltkom удалось поговорить с латвийской школьницей Эрикой, которая рассказала, что они с друзьями видели инструкции к игре, но принимать участие в ней не захотели.

"Мы обсуждали эту тему, кто-то скинул инструкцию в нашу общую группу, где мы общаемся с друзьями. Реагируют на это плохо. Говорят, что делать этого не надо, в этом нет смысла, логики. Говорят, что игру создал какой-то больной человек, который насмотрелся чего-то, а потом начал создавать свои хэштеги, все начали вступать в эту игру", - рассказала она.

Эрика отметила, что узнала об игре недавно.

"Я узнала о ней не как о веселой игре, а как об игре на самоубийства. Есть люди, которые хотят поиграть, а есть те, кто не хочет. Но первых мы потом отговариваем", - рассказала она.

В игре существует несколько десятков пунктов, но на последнем этапе заданием становится самоубийство того, кто "играет". Тем, кто хочет выйти из игры, якобы угрожают расправой с семьей. В качестве угрозы также может фигурировать сообщение о том, что об участии в игре станет известно родителям и педагогам подростка. На первом этапе игры от ребенка требуют оправить свои геоданные — местоположение и адрес, что делает угрозы более конкретными и пугающими для "игрока".

Добавим, возможно, до Латвии добралась также опасная игра среди подростков, которую называют "Беги или умри!", суть которой заключается в том, что дети на спор перебегают дорогу на красный свет. Об этом свидетельствует информация, которой делятся родители в социальных сетях.