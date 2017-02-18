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Как говорил сын шахтера и посудомойки Энди Уорхолл, автор идеи homo universalis – человек универсальный, каждый человек имеет право на свои 15 минут славы. Это было сказано полвека назад, когда для реализации этого права человек должен был просочиться на телевидение, радио или в газеты.

Сегодня «15 минут славы» доступны любому школьнику и домохозяйке, без возрастных и социальных ограничений: берешь смартфон, озвучиваешь на камеру свое сообщение – и оно может собрать аудиторию больше, чем гостелевидение во время открытия Олимпийских игр. Если попасть в нужное время с нужной фишкой, счетчик просмотров может сойти с ума.

Гости второго выпуска программы DAVAJ на радио Baltkom – латвийские видеоблогеры Lee Kei и Эвелина Паркер – считают, что слава не должна быть целью впервые взявшего в руки видеокамеру.

«Быть знаменитым – это в наше время какая-то болезнь»

Ли начал снимать то, как он играет в видеоигры, чтобы показать это знакомым за границей.

«Какую-то серьезную славу тогда нельзя было заработать, Youtube у нас не был развит, все было только по-английский. Я даже свои видео называл по-английски. Просто мне надо было показать эти видео определенным людям в России, я кинул им ссылку. 50 человек посмотрели видео, и я был рад»

«Я сталкиваюсь со многими молодыми людьми, которые снимают, поют или еще что-то, только потому, что хотят быть знаменитыми. Особенно это распространено в Youtube. Им нечего сказать, нечего показать, они просто хотят быть знаменитыми»

«Мои ролики – это мой архив. Кто-то пишет дневник, а я снимаю видео»

Эвелина мечтала сниматься в кино, но затем поняла, что лучше всего снять себя может только она сама.

«Я просто рассказывала про свою жизнь. Мои ролики – это мой архив. Кто-то пишет дневник, а я снимаю видео. Я всегда хотела сниматься, в детстве ходила на кастинги, мечтала сниматься в кино. Но мне почти никто не звонил, и тогда я решила, что если меня не хотят снимать, то я сама буду сниматься»

«На Youtube можно все найти – на любой вкус, на любой возраст»

Достичь популярности на Youtube можно не только за счет смешных и познавательных видео. По словам Ли, видеоблоги смотрят люди разных возрастов, и серьезные темы на Youtube также востребованы.

«На Youtube есть такие жанры, как, например, ASMR, когда люди шепчут в камеру. Трогают джинсы, пакеты, очень близко к микрофону. Люди это смотрят. У меня на Youtube есть рубрика «Помолчим», я встречаюсь с каким-нибудь ютубером, и мы просто молчим на камеру»

«На Youtube можно все найти – на любой вкус, на любой возраст. Это жизнь. Про все, чем мы занимаемся в жизни, можно снимать видео. Даже у бабушек есть блоги, они там рассказывают про вязание. Это интересно другим бабушкам»

«Все как на телевидении: желтая пресса – все хотят знать, кто с кем переспал»

Скандалы, интриги, расследования не чужды и видеоблогерам. Как только эта культура стала популярна, появились влогеры, обсуждающие других влогеров.

«Это логично и не должно вызывать разочарования. Конечно, логично, что сперва на Youtube были люди, которые просто креативили, а потом появились люди, которые начали обсуждать этих первых. Так появляется желтая пресса на Youtube»

«Есть блогеры, которые рассказывают о других блогерах. У них много просмотров, потому что, думаю, многие хотят узнать что-нибудь про блогеров»

«Все блогеры врут»

По словам гостей DAVAJ, несмотря на то, что в своих видео влогеры зачастую «просто показывают свою жизнь», в реальность – это совсем другие люди.

«Не буду говорить за всех, но многие на Youtube не такие, какие они в жизни. Это тоже логично. Грустный клоун. Но даже если это образ, то не в каком-то отрицательном смысле. Что плохого? Это тоже я. Я могу быть таким и могу быть таким. Часто говорят – люди носят маски, как будто это что-то плохое. Да нет. Эта маска – это я, и эта – тоже я»

«Когда я снимаю свои видео, я думаю, что меня может смотреть и 12-летняя девочка, и 30-летний мужик. Поэтому мне приходится говорить немного красивее, это я и называю враньем. Я говорю не как со своими друзьями, а «здравствуйте, сегодня мы то-то и то-то» - в жизни я так не говорю»

«Многие ютуберы популярны, но то, что они станут легендами – совсем не факт»

«Есть два понятия – легенда и популярность. Возьмем Пушкина. Он сейчас непопулярен, по факту. Можно ввести в Google «Пушкин» и сравнить количество запросов с Джастином Бибером. Но Пушкин – легенда. Многие ютуберы популярны, но то, что они станут легендами – совсем не факт. В данном случае популярность – это не что-то ценное. Сегодня тебя смотрят, а завтра придет новый блогер, тебя забудут и станут его смотреть. Вопрос в том, что ты оставил, как перевернул жанр»

Мы проверили - запросов на «Justin Bieber» действительно в три раза больше, чем на «Пушкин».

«Есть несколько способов заработка на Youtube»

Этот вопрос интересует большинство – как видеоблогеры зарабатывают?

«Первый и самый основной – это партнерская программа от самого Google. Когда вы смотрите видео, снизу иногда появляется такая реклама, баннер, иногда перед видео проигрывается какой-то ролик. С этого что-то идет. Ну, и если к тебе обращается спонсор, какой-нибудь Kinder Surprise, и говорит – даем вам миллион своих яиц и миллиард рублей, а вы показываете, как вам весело»

«В течение последних лет трех я выкладываю видео каждый день»

Влог – это и работа, и хобби, и стиль жизни. В какой-то момент это надоедает, признаются видеоблогеры, но «соскочить» очень сложно.

«Признаться, иногда надоедает. Три года без выходных – психологически и физически ты устаешь. Я отмороженный в этом плане. Даже когда куда-то уезжаю отдыхать, все равно просыпаюсь утром, захожу на Youtube, и смотрю, как там наши видео, которые мы вчера залили»

Эвелина говорит, что уже не может остановиться.

«Не так давно я пыталась взять паузу и три месяца не снимать. Это невозможно. Как у теннисистов, вот заберите у Азаренки теннис – ни за что не заберете»

«За детьми должны следить их родители»

В интернете, в отличие от телевидения, можно самому выбирать, что смотреть, слушать или читать. И это, по мнению видеоблогеров, накладывает дополнительную ответственность на родителей.

«За детьми должны следить их родители. На Youtube нельзя сидеть, если тебе нет 13 лет. Да, все это нарушают, но мы-то тут причем? Родители должны следить за тем, что их дети смотрят»

«Сколько раз мне писали – как ты такое показываешь, моя дочь это смотрит!»

«В Youtube цензура, конечно, слабее»

«Ты можешь материться. Но если твое видео, допустим, пропагандирует суицид, наркотики или насилие, то Youtube сносит это видео. Или ставит ограничение 18+. В принципе Youtube рандомно банит людей – кто-то может сняться голым и ничего, а кто-то одно матное слово скажет – и его забанят. Вот так Youtube пока криво работает»

«То, что я живу в Риге, оставляет свой отпечаток»

Ли признается, что будучи русскоязычным видеоблогером, проще жить в Москве. Но приятнее – в Риге.

«Если бы я жил в Москве, думаю, все быстрее бы развивалось. Я имею в виду наш канал. Но зато в Риге тихо, спокойно и приятно жить. В Москве мне не очень нравится – много народа, большие расстояния, я не привык»

«Делай, что должен – и будь, что будет»

В завершении разговора мы попросили гостей озвучить свои #давай – правила, которым они следуют в своей жизни и деятельности.

Вот, что сказал Lee Kei:

«Делай, что должен – и будь, что будет»

«Какой бы путь ты не выбрал, лягушка прыгнет вряд ли»

«Моя страна – мир, а религия – делать добро»

«Следуй за своими мечтами»

Эвелина Паркер ограничилась одним главным принципом.

«Следуй за своими мечтами»

Программа DAVAJ выходит на радио Baltkom по четвергам, в 16:10. Она посвящена людям, которые выбрали действие пассивности, и которые своим примером вдохновляют рижан выбирать то же самое.

Ведущие программы - Андрей Лешкевич и Марис Морканс.