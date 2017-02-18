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Персонал Рижского роддома все время ищет подработки, рассказала в интервью радио Baltkom врач-гинеколог Рижского роддома Анна Мыскова. По ее словам, персонал роддома старается заработать, но от этого может быть нанесен ущерб пациентам.

"Наши акушерки едут мыть полы, смотреть за детьми и стариками. Врачи едут консультировать, водители скорой едут таксовать. А мы должны ехать спать и отдыхать, чтобы на следующую смены прийти отдохнувшими и хорошо выполнять свою работу", - сказала она.

По ее словам, персоналу роддома обещали значительное повышение часовой ставки.

"Нам год обещали повысить часовую ставку на 7%, а повысили на 3%. Это унизительно. Когда что-то обещают, мы ждем, что это будет выполнено. В Таллине, например, зарплата в два раза больше", - отметила она.

Напомним, работники Рижского роддома грозят уменьшением количества дежурств, в том числе в выходные и праздничные дни, а также уходом с работы, если не будет немедленно решен вопрос их зарплат.