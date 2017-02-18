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Знание государственного языка любой страны – это уважение к титульной нации. Такое мнение в интервью радио Baltkom высказал специалист по общественным отношениям Марцис Бендикс. Комментируя 5-летие со дня референдума о присвоении русскому языку статуса второго государственного, он отметил, что многие русскоговорящие были обижены, что не могут говорить на своем родном языке.

"Я понимаю, что многие русскоговорящие, именно не латыши, были обижены тем, что они не могут говорить на своем родном языке везде. С другой стороны, каждый логично думающий человек понимает, что в государстве созданном не путем завоевания, а самоопределением народа - не может быть иначе. Уезжающие на проживание в Германию или Америку понимают же, что не смогут обойтись без знания государственного языка. То есть, это чисто уважение к титульной нации", - считает Бендикс.

Mixnews напоминает, 18 февраля исполняется 5 лет со дня референдума о придании русскому языку статуса второго государственного. Голосование состоялось 18 февраля 2012 года. Одним из его итогов стала рекордно высокая явка его участников - около 70%. Большинство участников референдума (75%) проголосовало за единственный государственный язык - латышский.