Бендикс: знание госязыка – это уважение к титульной нации (32)

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Эксклюзив | 18 февраля 2017 года, 16:17

Знание государственного языка любой страны – это уважение к титульной нации. Такое мнение в интервью радио Baltkom высказал специалист по общественным отношениям Марцис Бендикс. Комментируя 5-летие со дня референдума о присвоении русскому языку статуса второго государственного, он отметил, что многие русскоговорящие были обижены, что не могут говорить на своем родном языке.

"Я понимаю, что многие русскоговорящие, именно не латыши, были обижены тем, что они не могут говорить на своем родном языке везде. С другой стороны, каждый логично думающий человек понимает, что в государстве созданном не путем завоевания, а самоопределением народа - не может быть иначе. Уезжающие на проживание в Германию или Америку понимают же, что не смогут обойтись без знания государственного языка. То есть, это чисто уважение к титульной нации", - считает Бендикс.

Mixnews напоминает, 18 февраля исполняется 5 лет со дня референдума о придании русскому языку статуса второго государственного. Голосование состоялось 18 февраля 2012 года. Одним из его итогов стала рекордно высокая явка его участников - около 70%. Большинство участников референдума (75%) проголосовало за единственный государственный язык - латышский.

Комментарии 32
ап3 часа назад
Проблема в том, что мы никуда не уезжали, а наши соседи вдруг решили "самоопределиться", в результате чего, сами оказались в "заднем проходе", и нас туда тянут. Государство не может быть построено на унижении значительной части его населения, следовательно, оно не долговечно. Пока - время латышей, но мы подождем немного, и придет наше время, и тогда посмотрим, какой язык будет в итоге государственным.
5
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aleksandrLV3 часа назад
Уважение должно быть обоюдным...
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Крик3 часа назад
Нет никакой "титульной" нации, это определение вы себе сами надумали, придёт время и будете отвечать по полной за дискриминацию. Есть жители 《Латвийцы》, в чей состав входят Русские, латыши, украинцы, поляки, евреи и т.,д. Всё ровно под давлением времени на территории Латвии будет два языка обшения, или три вместе с английским, но один язык это уже дискомфорт и дисбаланс в компактном проживании и вам придёться с этим считаться, хотите вы этого или нет.
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