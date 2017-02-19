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Забавы школьников, суть которой заключается в том, что дети на спор перебегают дорогу на красный свет - это продолжение интернет-игры "Синий кит". Об этом в интервью радиостанции Baltkom рассказала детский психолог Наталья Зацепина. По ее словам, родители должны проверять, что делают дети в соцсетях.

"По информации от детей, которые я получаю на консультациях, это является частью злосчастной игры "Синие киты". Если дети замечены в выполнении такого задания, то родители должны быть очень аккуратны и осторожны. Рекомендуется проверить, чем занят ребенок в социальной сети. Особое внимание нужно обратить на младших школьников, начиная с четвертого класса", - поясняет Наталья Зацепина.

Как сообщал Mixnews ранее, возможно, до Латвии добралась опасная игра среди подростков, которую называют "Беги или умри", суть которой заключается в том, что дети на спор перебегают дорогу на красный свет. Об этом свидетельствует информация, которой поделилась очевидец в группе "Наши мамы" в социальной сети Facebook. В свою очередь, транспортному предприятию Rīgas satiksme не известно о набирающей популярность среди школьников игре.