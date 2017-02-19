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В процессе поиска нового управляющего Рижским свободным портом в первую очередь внимание будет обращено на кандидатов из Латвии и только уже потом на представителей других стран. Об этом в эфире радио Baltkom сообщил министр сообщения Улдис Аугулис.

"В первую очередь нам надо посмотреть на своих людей, которые могут нам помочь. Если нет, то будем смотреть шире. Я думаю, что у нас специалисты есть. У нас обучаются капитаны, специалисты порта. Надо искать. Назвать человека сейчас я не могу. Это будет зависеть и от критериев", - сказал он.

По словам Аугулиса, 22 февраля управление порта выдвинет критерии, которым должен соответствовать новый глава.

"22 февраля будет видно, какие критерии и требования выдвинет управление порта. Тогда можно будет говорить о кандидатах конкретнее", - отметил Аугулис.

При этом министр сообщения подчеркнул, что относится к переменам в порту с оптимизмом.

"Логинов проработал 19 лет – это долгий период, он много сделала. Порт развивался и продолжает развиваться. Главное, чтобы все изменения продолжались и был руководитель с новыми потенциалами. Я всегда был оптимистом. Жизнь не останавливается. Если кто-то устал или появились другие интересы, то это надо делать. Возможности надо использовать", - сказал он.

Напомним, раннее Аугулис заверил партнеров по правящей коалиции, что для поиска нового управляющего Рижским свободным портом будет проведен открытый международный конкурс.

Как сказал премьер Марис Кучинскис, партнеры по коалиции считают, что у представителей правительства в свободном порту должен быть единый взгляд в этом вопросе. Чтобы найти наилучшего кандидата, необходимо провести открытый конкурс, подчеркнул он.

Напомним, в конце января Логинов подал заявление об отставке. Он занимал должность управляющего Рижского свободного порта с 1998 года.