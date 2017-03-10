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Одним из самых больших вопросов на сегодняшний день остается принудительное размещение беженцев в европейских странах. Об этом в интервью радио Baltkom заявила евродепутат Ивета Григуле.

"Я отстаиваю консервативные ценности, национальную страну, выступаю за сохранение суверенности, не делегирование полномочий Брюсселю. Очень большой вопрос сейчас стоит о принудительном размещении беженцев. Я не могу с этим согласиться. Я не хочу, чтобы наша с вами прекрасная, зеленая, мирная Латвия превратилась в Брюссель, Германию или Францию", - сказала она.

Напомним, Латвия обязалась в течение двух лет принять 531 человека и уже приняла 255 человек. 10 перемещенным лицам предоставлен статус беженца, 151 - альтернативный статус.

Ранее Европейская комиссия призвала страны ЕС ускорить прием беженцев, находящихся в Греции и Италии.

В сентябре 2015 года, в разгар миграционного кризиса, страны ЕС договорились в течение двух лет переместить из Греции и Италии 160 000 ищущих убежища.

Еврокомиссия сообщила, что в настоящее время перемещено всего 3936 человек из Италии и 9610 - из Греции, и этот процесс по-прежнему отстает от плана.

"У стран ЕС больше нет оправданий, почему они не выполняют обещания", - предостерег комиссар по вопросам миграции Димитрис Аврамопулос, добавив, что до сентября возможно переместить из Италии и Греции все предусмотренное количество людей.

Как указала Еврокомиссия, пока только два государства находятся на пути к своевременному выполнению плана - это Мальта и Финляндия.