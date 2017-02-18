"Кто хочет стать миллионером?": Галкин выиграл 400 тысяч рублей за вопрос про Ригу (4)

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Эксклюзив | 18 февраля 2017 года, 21:38

Сегодня в программе "Кто хочет стать миллионером?" на Первом канале ведущие Дмитрий Дибров и Максим Галкин отвечали друг другу на вопросы. Галкину достался вопрос о латвийской столице, ответив на которой, он получил 400 тысяч рублей (6500 евро).

На протяжении игры ведущие менялись местами и поочерёдные задавали друг другу вопросы. Вопрос от Диброва Галкину звучал так: "День рождения какого персонажа в Риге отмечают на улице Яуниела?"

Среди вариантов были Джон Сильвер, Шерлок Холмс, Глеб Жиглов и граф Дракула.

"Иела по латышски - это улица. Это просто название, которое лингвистически никак не связано с этими замечательными фамилиями. С Глебо Жигловым Ригу ничего не связывает. Графа Дракулу при советской власти не снимали, а праздник, явно, пошёл с тех пор. Джон Сильвер из "Острова сокровищ"... Ну где "Остров сокровищ", а где Рига? А так как Бейкер стрит в советское время снимали в латвийской столице, то было бы логично праздновать там День рождения Шерлока Холмса", - сказал Галкин, заработав таким образом 400 тысяч рублей.

Напомним, в начале года в Риге уже в шестой раз прошел фестиваль "День рождения Шерлока Холмса".

Как рассказала Mixnews.lv одна из организоторов праздника, Ирэна Дроздова, приятно, что это мероприятие стало популярным и за пределами Латвии.

"Время бежит быстро и вот уже 6-й раз Рига отметила день рождения самого любимого сыщика всех времен и народов. Мы счастливы, что праздник занял заслуженное место в календаре ежегодных городских мероприятий, но особенно приятно, что он приобрел популярность далеко за пределами нашего города. Собственно, изначально это и было одной из основных наших целей- популяризация Риги, как мультикультурного города с креативными и умеющими веселиться жителями, с радостью принимающими гостей", - отметила она.

Во время фестиваля проводится костюмированное шествие, парад костюмов, а также всевозможные развлечения для взрослых и детей: создание снеговиков-холмсов, угощения от Бэрримора, флешмоб "Самое большое изображение Холмса с птичьего полета", тематические квесты и детективные игры, развлечения для юных сыщиков и другие события.

фото: Facebook/Владислава Галкина

Комментарии 4
Жаба47 минут назад
намекаете что Галкин должен заплатить налог??? Уши вам от осла !!!!
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Eva Gra27 минут назад
velikaja novostjjjj...ema eeeee
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Lubova Krylova36 минут назад
Он как выиграл, так и проиграл :)
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