Эксклюзив |

Практически все шедевры мировой литературы посвящены теме несчастной любви. На это в эфире радио Baltkom обратил внимание польский писатель, автор бестселлеров «Одиночество в сети» и «Бикини» Януш Леон Вишневский.

«Если посмотреть на историю литературы за последние 3000 лет, то почти все книги были написаны о любви. Казалось бы, это банальная тема. Но я также заметил, что все эти книги были написаны о несчастной любви. Если бы писатели были счастливы, они не хотели бы писать книги, а были бы заняты только своим счастьем», - сказал Вишневский.

Он отметил, что читать книги о счастливой любви людям было бы неинтересно.

«Если бы мне надо было написать книгу о счастливой любви, я бы закончил эту книгу на четвертой странице. На пятой всем уже стало бы скучно», - сказал Вишневский.

По его словам, в состоянии влюбленности у человека возникает потребность в творчестве. При этом сам Вишневский не лучшего мнения о своих стихотворениях, написанных в юношестве.

«Когда мы влюблены, нам кажется, что это, если не первая, то уж точно последняя любовь. Но в конце концов оказывается, что это одна из влюбленностей. Само состояние влюбленности сильно связано с влечением, желанием, в этот момент люди часто пишут. Хотя я не хотел бы читать стихи, которые я писал в 15-16 лет, когда был влюблен. Это была графомания», - рассказал писатель.

На вопрос о том, как ему удалось так точно передать в своих книгах женскую психологию, Вишневский отметил, что он внимательно слушает женщин.

«Моя вторая книга была опубликована в Польше, и там все думали, что я использую мужской псевдоним, а на самом деле я – женщина. Не думаю, что в этом есть что-то особенное, я просто слушаю женщин, вслушиваюсь и думаю о том, что они мне говорят. У меня две взрослые дочери, с которыми я часто говорю. Они не говорят мне всего, что-то – только маме. Например, о сексе они не говорят. Они думают, что у папы секс был только два раза, когда они родились. После того, как я написал «Одиночество в сети», я получил где-то 15 тысяч писем, 85% которых написали женщины. В этих письмах они рассказывали невероятные интимные истории, которые я потом использовал в других книгах», - рассказал Вишневский.

По его словам, будучи химиком, он более полно понимает ощущение влюбленности.

«Я очень часто пишу о любви с точки зрения химии. Я доктор химических наук. Все эмоции, не только любовь, имеют свою химическую, биохимическую, нейрохимическую основу. Это связано с появлением в мозге человека определенных субстанций. Иногда я смотрю на любовь, как химический лаборант, иногда как писатель. Думаю, людям полезно знать, что любовь – это не только мистическое невероятное чувство, но и та же химия. А у химических реакций есть начало и конец», - сказал Вишневский.

Он также добавил, что ощущение влюбленности по своим химическим свойствам похоже на эффект от принятия героина.

«Если вспомнить моменты моей влюбленности, я никогда не думал, что в моей голове происходят какие-то реакции. Я чувствовал себя хорошо, испытывал эйфорию. Это похоже на героин, любовь и героин – это очень похожие ощущения. Эндогенные нейропептиды, которые появляются в мозге влюбленного человека, доходят до нейронов через те же самые рецепторы», - сказал Вишневский.

Фото из Twitter