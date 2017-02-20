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Посол Украины в Латвии, Евгений Перебийнис, который на этой неделе складывает свои полномочия в нашей стране, за два года работы в Риге научился неплохо понимать латышский язык. Об этом он рассказал в интервью радио Baltkom.

"Конечно, я учил латышский язык, хотя и не имел возможности активно его использовать. Несколько раз мне доводилось даже выступать перед аудиторией на латышском. Правда я читал уже подготовленные тексты, но мои знакомые латыши сказали мне, что у меня уже неплохой латышский акцент. Я каждый день читаю газеты на латышском, и с использованием электронного переводчика могу понять примерно 50% содержания статей. Разговоры я тоже уже воспринимаю на слух, но самостоятельно пока разговаривать не начал. Думаю, это бы случилось, проработай я здесь еще год или два. Я уверен, что дипломат, работающий в стране должен знать ее язык, - рассказал посол.

Напомним, посол Украины в Латвии Евгений Перебейнис говорит на русском и украинском языках, а также в совершенстве владеет словацким и чешским. И Чехия - следующая страна, куда он отправится послом от Украины.