Посол Украины: о комментариях на вашем портале я сообщил в полицию (39)

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Эксклюзив | 20 февраля 2017 года, 16:18

Большинство русскоязычных жителей Латвии поддерживают украинский народ в борьбе против российской агрессии. Такую уверенность в прямом эфире радио Baltkom выразил посол Украины в Латвии Евгений Перебийнис. Между тем, он отметил, что часто в интернет пространстве, в том числе и на информационном портале Mixnews, появляются комментарии, оскорбляющие Украину.

"Я хотел бы попросить ваших редакторов более аккуратно отслеживать комментарии, которые там есть, потому что недавно под новостью об Украине звучали достаточно экстремистские угрозы в адрес руководства Украины. Я бы просил администраторов следить за этим. Я обратил на это внимание определенных органов, это одна из наших задач", - заявил посол.

На вопрос ведущей программы, ждать ли теперь редакции, что полиция безопасности свяжется и соответственно прореагирует, Перебийнис ответил утвердительно.

При этом, посол считает, что подобные комментарии пишут не сами латвийцы, а один-два человека, возможно, и из Москвы, задача которых состоит в том, чтобы исказить происходящее на Украине.

Комментарии 39
eiroskeptiki.lv1 час назад
И на прощанье настучал! Как это по-украински!
За два года он не смог освоить латышский язык, но зато в идеале владеет другим даром - стукачеством !
А заявление в ПБ написал на каком? Боюсь и подумать - неужели на русском?
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eiroskeptiki.lv1 час назад
А ведь вас, уважаемый mix news, люди добрые СВОЕВРЕМЕННО предупреждали и просили, не приглашайте всякое д....мо!
Ну, а теперь пишите объяснительные в ПБ.
Мои соболезнования.
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Патриот 1 час назад
Слушай дебил! Мне на....ть че ты там своим тупым мурлом вякаешь. Не адекватное стадо хунты скоро пойдут под нож, так что вали к своим бандерлогами и жди своей участи. Становись в очередь. Я ни кого не боюсь, ни тебя лоха хохла ни полицию. Правда восторжествует и каждый получит по заслугам. Чмо ты короче!
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