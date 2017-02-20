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Большинство русскоязычных жителей Латвии поддерживают украинский народ в борьбе против российской агрессии. Такую уверенность в прямом эфире радио Baltkom выразил посол Украины в Латвии Евгений Перебийнис. Между тем, он отметил, что часто в интернет пространстве, в том числе и на информационном портале Mixnews, появляются комментарии, оскорбляющие Украину.

"Я хотел бы попросить ваших редакторов более аккуратно отслеживать комментарии, которые там есть, потому что недавно под новостью об Украине звучали достаточно экстремистские угрозы в адрес руководства Украины. Я бы просил администраторов следить за этим. Я обратил на это внимание определенных органов, это одна из наших задач", - заявил посол.

На вопрос ведущей программы, ждать ли теперь редакции, что полиция безопасности свяжется и соответственно прореагирует, Перебийнис ответил утвердительно.

При этом, посол считает, что подобные комментарии пишут не сами латвийцы, а один-два человека, возможно, и из Москвы, задача которых состоит в том, чтобы исказить происходящее на Украине.