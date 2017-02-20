Минфин: не надо опасаться, что Латвия лишится европейских денег (4)
Эксклюзив | 20 февраля 2017 года, 16:56
Латвийская экономика в ближайшем будущем не утратит доступ к европейским деньгам. Об этом в эфире радио Baltkom заявил замдиректора департамента стратегии еврофондов Министерства финансов Борис Книгин, комментируя недавние опасения Минфина по поводу того, что Латвия может потерять деньги ЕС.
"В данный момент мы не оцениваем это насколько критично, чтобы говорить о реальной потере присвоенных нам Евросоюзом денег", - сказал Книгин.
Напомним, ранее Министерство финансов заявило о том, что одним из вызовов этого года - не потерять часть финансирования ЕС в случае невыполнения Латвией финансовых целей в конце 2017 года.
знамо дело!---"присвоенные деньги Латвия не боится потерять"----что дальше, когда "присвоенные" кончатся? ---чЁ делать будешь, Книжкин?----а Я знаю!---бабки кончаться и тебя попрут с должности ибо сократят ВАС всех!----так что Книжкин, намыливай уже лыжи, скоро СТАРТ
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Да конечно не надо опасаться, чинуши останутся при своих, у малоимущих и пенсионеров подрежут.
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К сожалению мы оказались страной побирушек....нет,не так,нами правят побирушки и нищеброды.
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