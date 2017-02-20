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Латвийская экономика в ближайшем будущем не утратит доступ к европейским деньгам. Об этом в эфире радио Baltkom заявил замдиректора департамента стратегии еврофондов Министерства финансов Борис Книгин, комментируя недавние опасения Минфина по поводу того, что Латвия может потерять деньги ЕС.

"В данный момент мы не оцениваем это насколько критично, чтобы говорить о реальной потере присвоенных нам Евросоюзом денег", - сказал Книгин.

Напомним, ранее Министерство финансов заявило о том, что одним из вызовов этого года - не потерять часть финансирования ЕС в случае невыполнения Латвией финансовых целей в конце 2017 года.