21 февраля в истории Латвии: первая клятва

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в ходе визита в Киев премьер-министр Лаймдота Страуюма посетила выставку про Майдан.



21 февраля 2014 года в Сейме прошла первая торжественная церемония принесения присяги 30 претендентами на гражданство Латвии. Спикер Сейма Солвита Аболтиня в своем обращении к будущим гражданам подчеркнула, что для Латвии важен каждый человек, и получение ими гражданства символизирует принадлежность своей стране. Во время церемонии претенденты по очереди называли свои имена, а затем вместе произнесли торжественную присягу. Претендентов на гражданство поздравили также руководитель Управления по делам гражданства и миграции Вилнис Екабсонс и заместитель председателя парламентской комиссии по сплочению общества Валдис Лиепиньш.



В тот же день, около 13.20, из-за сбоя сигнализации были эвакуированы покупатели из торгового центра Galerija centrs в Pиге. Как только сработал тревожный сигнал, посетители и работники магазина покинули помещения. В Госполиции сообщили, что сигнализация сработала из-за сбоя в системе. Осмотр помещений не выявил никаких угроз, и через 20 минут люди смогли вернуться в магазин.

21 февраля 2013 года министр экономики Даниэль Павлютс на дискуссии об экономике Латвии, экспорте и евро заявил, что Латвия - одна из немногих среди стран-кандидатов и даже членов еврозоны, которые выполняют в настоящий момент Маастрихтские критерии. Министр отметил ряд преимуществ от вступления в еврозону. В частности, вырастет доверие к латвийскому бизнесу. Неизбежно и выравнивание зарплат с уровнем ЕС, так как в условиях открытого рынка это объективный и необходимый процесс, уверял Павлютс.

В тот же день депутаты Сейма исключили из повестки дня предложение разрешить латвийцам менять национальность на латышей. Поправки подали депутаты "Единства" и Партии реформ. Они предусматривали, что граждане страны смогут поменять национальность на латыша, если прожили в Латвии не меньше 15 лет. Другими условиями смены национальности являются знание латышского языка на высшем уровне и желание закрепить свою принадлежность к латышскому народу. Исключить этот вопрос из повестки дня предложили депутаты Национального объединения Гайдис Берзиньш, Райвис Дзинтарс и Эйнар Цилинскис, а также депутат «Единства» Дзинтарс Закис и депутат Партии реформ Вячеслав Домбровский.



21 февраля 2012 года президент Андрис Берзиньш вручил аккредитацию чрезвычайному и полномочному послу Анголы Брито Антонио Сосино — первому послу этой страны в Латвии. Резиденция посла находится в Стокгольме. Накануне посол посетил Музей оккупации.

21 февраля 2011 года премьер-министр Валдис Домбровскис принял отставку министра внутренних дел Линде Мурниеце, но на посту она оставалось до 6 июня. Сообщалось, что заявление стоило Мурниеце 800 латов. Такой счет она получила за мобильный телефон, так как приняла решение подать в отставку во время отпуска, который проводила в ОАЭ. МВД оплачивает министру разговоры на 100 латов.

21 февраля 2010 года в центре Риги на людей обвалилась часть здания рижской общины «Международного общества сознания Кришны» на улице Кр. Барона. Которое, возможно, не выдержало давления скопившегося на крыше снега и льда. В результате мужчина получил перелом бедра, а женщина — сотрясение мозга и ссадины.



21 февраля 2009 года в Международный день материнского языка министр юстиции Гайдис Берзиньш (из партии ТБ/ДННЛ) призвал население Латвии позаботиться о сохранении и развитии латышской речи и избегать использования в ней иностранных терминов. Берзиньш призвал всех латышей подумать о значении латышского языка как культурной ценности. «Это один из древнейших языков Европы, поэтому он является одним из величайших богатств нашего народа», — сказал министр.



В тот же день на территории бывшего парка аттракционов в Даугавпилсе состоялась акция протеста, организованная общественной организацией «Движение развития города». Активисты обвинили Сейм и правительство в проведении «геноцида» населения, неверной политики приватизации и здравоохранения, а также разделении людей на граждан и неграждан. В конце мероприятия его участники забросали старыми сапогами и снежками карикатурное изображение Сейма, из окон которого высовывались морды козлов и свиней. Забрасыванию подверглись и карикатурные портреты пятнадцати депутатов городской думы.

В тот же день в Риге, в Музее истории железной дороги, прошёл третий чемпионат Латвии по настольной игре "Монополия". Победу одержал специалист по недвижимости, маклер Сандис Крастс из Валмиеры.

21 февраля 2008 года ночью в ходе плановых тренировочных ночных стрельб на расположенном неподалеку от Риги Адажском полигоне огнестрельное ранение получил солдат 1 пехотного батальона Сухопутных сил капрал Давис Б.



В тот же день президент Валдис Затлерс рассказал агентству ЛЕТА, что в его семье с Рождества живет бездомный котенок по кличке Максис, которого взяли с улицы умирающим и выходили. Как сообщил президент, котенка подобрала на улице его супруга Лилита. Несмотря на то, что Максис страдал множеством заболеваний, его удалось вылечить - теперь у него больше не слезятся глаза, и он в состоянии поднять хвост, рассказал глава государства.

В тот же день Служба госдоходов предупредила налогоплательщиков о появлении в Латгалии самозванцев, представлявшихся её инспекторами.

21 февраля 2007 года была отмечена среднесуточная температура воздуха -11,7 градуса. Эти сутки стал четвертыми самыми холодными в Латвии на эту дату за все время наблюдений. Минимальная температура - -28 градусов - была зафиксирована в Зосени Цесисского района.



В тот же день президент Вайра Вике-Фрейберга посетила рижскую Центральную тюрьму. В тот же день на встрече со школьниками президент призналась, что хотела бы выучить русский язык и улучшить знания итальянского.

В тот же день по инициативе членов Латвийской Первой партии был создан Русский центр, объединивший русских по национальности членов ЛПП и призванный заниматься вопросами, касающимися крупнейшего в Латвии русского национального меньшинства. Правление ЛПП решило назначить руководителем центра депутата Рижской думы Михаила Гаврилова, бывшего председателя Русской партии.



21 февраля 2006 года в Иерусалиме президент Вайра Вике-Фрейберга приняла участие в дискуссии о холокосте и заявила, что ответственность за совершенные во время Второй мировой войны преступления против человечества должны нести обе оккупационные власти. В тот же день президент посетила Стену плача.

В тот же день Рижская дума поддержала назначение Яниса Дрипе на должность главного архитектора столицы. Сообщалось, что зарплата архитектора составит 2 тысячи латов, что выше зарплаты мэра Риги или исполнительного директора города.

21 февраля 2005 года рабочая группа по борьбе с незаконными платежами в сфере обслуживания приняла решение, что за требование нелегальной оплаты услуг в здравоохранении и образовании будет введена уголовная ответственность. Группа достигла договоренности о том, что пациент может в денежной форме отблагодарить врача, но за это нужно платить налоги. В рабочую группу входили министр здравоохранения Гундар Берзиньш, министр юстиции Солвита Аболтиня, министр образования и науки Ина Друвиете, председатель Латвийского союза свободных профсоюзов Андрис Яунслейнис, представители Генпрокуратуры, Службы государственных доходов, экономической полиции, Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией и других органов.

21 февраля 2003 года начальник Валмиерской криминальной полиции Алдис Озолиньш оставил занимаемую должность, обвинив начальство - в частности начальника управления полиции Валмиерского р-на Юриса Кубулиньша - в оказываемом на него давлении. Через неделю был найден скончавшимся.

21 февраля 2002 года напротив Рижской думы был установлен макет памятника Карлису Улманису, но через несколько часов, в связи с поступившими протестами скульпторов и архитекторов, был убран.



В тот же день сторонница национал-большевиков Ирина Пантюшенко из Даугавпилса во время визита генерального секретаря НАТО Джорджа Робертсона в Ригу приковалась к ограде кафе Рижского технического университета в знак протеста против расширения НАТО.

21 февраля 2001 года Папа Римский Иоанн Павел II посвятил в сан кардиналов 44 католических священников из 27 стран мира, серди них и архиепископа Латвии Яниса Пуятса, который был избран кардиналом ещё в 1998 году.

21февраля 2000 года министр юстиции Валдис Биркавс сообщил, что в ходе голодовки уже потерял три килограмма веса, однако на четвертый день голодовки чувствует себя удивительно хорошо. Премьер-министр Андрис Шкеле призвал не поднимать большого ажиотажа вокруг голодовки Биркавсa и упомянул в качестве примера католиков, которые постятся примерно две недели в год.

В тот же день президент Латвии Вайра Вике-Фрейберга заявила, что канцелярии президента Латвии не выделены средства на покрытие расходов, связанных с назначенным на начало марта государственным визитом президента Словении в Латвию.По мнению Вайры, такая ситуация является ненормальной и угрожает дипломатическому престижу Латвии.

21 февраля 1998 года в рижском Доме конгрессов выступила знаменитая английская певица Сюзи Кватро.

21 февраля 1996 года Кабинет министров принял решение о передаче государственного АО Liepajas metalurgs на приватизацию. Основной капитал предприятия на тот момент равнялся 8,5 миллионов латов. По результатам аукциона, состоявшегося в декабре 1996 года, владельцем 72% акций (6 120 000 штук) стала сингапурская компания Agrosin PTE Ltd.

21 февраля 1995 года начала работу экзаменационная комиссия Управления натурализации.

21 февраля 1994 года был подписан договор об установлении государственной границы между Республикой Беларусь и Латвийской Республикой. Границу восстановили по состоянию на 16 июня 1940 года.

21 февраля 1991 года вышел первый номер газеты рекламных объявлений Р&CM, насчитывавший 130 объявлений. Впоследствии эта газета называлась «СМ-Реклама» и «Реклама.lv» и была крупнейшей в Латвии рекламной газетой. Последний номер вышел 29 декабря 2011 года.



21 февраля 1970 года, одновременно с проходившим в Риге, во Дворце культуры завода ВЭФ, XVIII съездом ЛКСМ Латвии состоялся первый пленум ЦК ЛКСМ Латвии​, избранного на съезде. Пленум избрал первым секретарем латвийского комсомола Бориса Пуго (на фото). В тот же день редакторами молодежных изданий были утверждены: газеты «Падомью яунатне» — Волдемарс Крустыньш, «Советская молодежь» — Юрий Митин.

21 февраля 1964 года ЦК КПЛ принял постановление "О мерах по усилению атеистического воспитания в республике".



21 февраля 1954 года в Вентспилсе был открыт памятник Янису Фабрициусу — латышскому стрелку и советскому военачальнику.

21 февраля 1945 года на переходе из немецкого концлагеря Штутгоф в концлагерь Лауэнбург скончался Константин Чаксте, руководитель Латвийского Центрального Совета, cын первого президента Латвии.

Той же ночью дивизион торпедных катеров Краснознамённого Балтийского флота под командованием капитана 3-го ранга Е. Осецкого потопил на подходе к Лиепае транспорт и сторожевой корабль противника. Другой отряд торпедных катеров (командир - капитан 3-го ранга М. Белугин) потопил еще один транспорт и два катера.

21 февраля 1937 года, по сообщению газеты «Известия», начальник генерального штаба РККА маршал Советского Союза тов. Егоров и сопровождающие его командиры Красной армии посетили части рижского гарнизона и ознакомились с батальоном связи, пехотным и сапёрным полками. Тов. Егоров посетил также рижский аэродром и осмотрел ангары и самолёты латвийской военной авиации. Вечером в офицерском клубе начальник штаба латвийской армии генерал Гартманис в честь тов. Егорова устроил приём. Через год, 23 февраля 1938 года маршал Егоров был расстрелян.



21 февраля 1926 года в центре Риги прошло многотысячное шествие протеста, организованное социал-демократами. Протестующие требовали от правительства Улманиса уменьшения таможенных налогов на продукты широкого потребления, введения налога на роскошь, повышения налогов на капитал и недвижимость, восстановления промышленности. А также объявления депутатов Сейма, голосовавших за закон о таможне, предателями интересов народа. По утверждению газеты «Социалдемократс», в шествии участвовали 50 тысяч человек.

21 февраля 1925 года рижская газета «Сегодня» под заголовком «Выжгла глаз любовнику» сообщила: «Я. Лаурис заявил полиции, что при возвращении с полевых работ он по пути встретил свою знакомую Э. Жигур, которая попросила её свести домой. Когда он отказался, Жигур вскочила в телегу и плеснула ему в глаза раствор мыльного камня. Лаурис ослеп на один глаз. Жигур не отрицала своей вины и заявила, что она находилась с Лаурисом в близких отношениях, последний обещал на ней жениться, однако, не сдержал слова. Сперва Жигур намеревалась совершить самоубийство, но затем передумала и плеснула Лаурису в лицо раствор мыльного камня. Суд приговорил Жигур к 5-месячному тюремному заключению».

21 февраля 1918 года немецкие войска заняли Резекне.

21 февраля 1914 года из Санкт–Петербурга был доставлен подарок императора Николая II Рижскому зоопарку — два зубра: семилетний бычок и четырехлетняя корова.

Фото - president.lv, kasjauns.lv, gorod.lv, mixnews.lv, LETA, газета "Социалдемократс", Латвийский государственный архив кинофотофонодокументов.