22 февраля в истории Латвии: день пионеров

22 февраля 2016 года на общем собрании общества пострадавших в результате золитудской трагедии "Золитуде 21.11" было единогласно решено отказаться от синхронного перевода на русский язык во время судебных заседаний, чтобы дело могло быть рассмотрено в разумные сроки. В тот же день Государственная служба защиты растений сообщила, что впервые выявила в Латвии опасную болезнь каштанов - бактериальный некроз. Первыми симптомами болезни являются повреждения коры дерева, которые со временем становятся все больше и распространяются по всему стволу и ветвям, а также глубже в древесину. Молодые деревья, пораженные некрозом, могут погибнуть в течение 3-5 лет. Бактерия распространяется с ветром, дождевой водой, зараженными инструментами, с помощью насекомых и других организмов.

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в ходе визита в Киев премьер-министр Лаймдота Страуюма посетила Майдан и осмотрела выставку российского оружия.

22 февраля 2013 года Полиция безопасности передала прокуратуре для предъявления обвинения дело молодого человека который во время салюта 18 ноября прошлого года поджёг латвийский флажок на набережной 11 ноября в Риге. Его поступок засняла и разместила в YouTube молодая женщина.

22 февраля 2012 года премьер-министр Валдис Домбровскис поручил в течение двух недель разработать конкретные предложения по сплочению общества. «Ход и итоги состоявшегося 18 февраля референдума указывают на необходимость активных действий по формированию современной национальной идентичности и чувства принадлежности к Латвийскому государству, укреплению позиций латышского языка и его объединяющей роли в обществе, а также по предотвращению рисков формирования двухобщинного государства. Правительство готово также искать дополнительные бюджетные й средства, в том числе за счет перераспределения фондов ЕС, чтобы финансировать эти инициативы», заявил Домбровскис.

В тот же день в таллинском аэропорту эстонская Полиция безопасности (КаПо) задержала своего сотрудника Алексея Дрессена и его супругу Викторию, когда та направлялась на рейс Таллин — Москва. У женщины при себе был обнаружен носитель информации с секретными данными. В марте начальник Бюро по защите конституции Латвии Янис Кажоциньш в интервью Латвийскому радио сказал, что Дрессен передавал России информацию и о латвийских контрразведчиках.



22 февраля 2010 года стало известно, что на прошлой неделе на четвертом этаже Рижского замка частично обрушился потолок, и канцелярия президента рассматривает возможность частичного перевода сотрудников в другие помещения. На четвертом этаже Рижского замка расположен архив, там также работают советники президента. Никто из работников не пострадал.

В тот же день Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии сообщил, что во второй декаде февраля этого года высота снежного покрова в Риге составила в среднем 55 сантиметров, что является самым высоким показателем за последние 100 лет. Во второй декаде февраля высота снежного покрова в Риге почти в пять раз превышала норму. До этого снежный покров высотой 57 сантиметров был зарегистрирован в Риге в 1909 году.

22 февраля 2009 года президент Валдис Затлерс в интервью телепрограмме "Ничего личного" сказал: «К сожалению, надо признать, что все предыдущие годы страной управляли не слишком успешно. Результат печален. Такого резкого обвала нет ни в одной соседней стране, ни в одной стране ЕС».

22 февраля 2008 года посол США Чарльз Ларсон, посетив в Риге Музей оккупации, признал, что это помогло ему понять трагическую историю Латвии. По мнению посла, этот музей следует посещать каждому гостю Латвии, независимо от того, приехал ли он с целью туризма, учёбы или по делам.

В тот же день Курземский окружной суд решил снять домашний арест с мэра Вентспилса Айвара Лембергса. В то же время суд ввёл для Лембергса ряд ограничений, которые, по мнению прокурора Юриса Юриса, даже строже домашнего ареста.

В тот же день в Риге воздух прогрелся до рекордных +9,8 градусов.

22 февраля 2007 года был самым холодным днем за 83 года. Среднесуточная температура воздуха составила -13,7 градуса, минимальная температура была зафиксирована в Даугавпилсе -32,3 градуса.

22 февраля 2006 года латвийским студентам, обучавшимся на русском языке, в рижском Доме Москвы были вручены стипендии мэра Москвы в размере 350-700 латов.

22 февраля 2005 года послом Латвии в Албании стал Янис Лусис.

22 февраля 2004 года по данным Управления по делам гражданства и миграции стало известно, что в начале года в Латвии проживали 1 802 851 или 77,79% граждан и 481 352 или 20,77% неграждан,. А также 33 251 иди 1,43% иностранцев и 173 или 0,007% лиц без подданства. В целом на 1 января 2004 года в Латвии было 2 317 454 жителей.

22 февраля 2003 года посольство России направило Министерству иностранных дел ЛР ноту в ответ на латвийскую ноту, в которой было указано на невыполнение соглашения между правительствами двух стран о совместной деятельности по эксплуатации проходящих по территории Латвии нефтепровода и нефтепродуктопровода. В ответной ноте говорилось, что соглашение не регулирует поставки нефти в рамках этого проекта.

22 февраля 2002 годa Конституционный суд постановил, что правила o порядкe выплаты депутатам Сейма компенсаций за аренду жилой площади и транспортные расходы не соответствуют основному закону страны.

22 февраля 2001 года утром в центре Риги прошла акция протеста водителей против качества латвийских дорог. Участники акции пытались привлечь внимание правительства и общественности к ничтожному финансированию Фонда автодорог. Несколько автомобилей и автобусов с размещенными на них транспарантами в течение часа с небольшим медленно ездили по центральным улицам столицы.

22 февраля 2000 года председатель парламентской фракции Народной партии Гундарс Берзиньш заявил, что так называемый педофильский скандал организовали российские спецслужбы, потому что на прошлой неделе Латвию посетил некий «генерал ЧК», который встретился с депутатами Сейма. По словам Берзиньша, цель провокации - добиться роспуска Сейма. Спецслужбы сообщили, что на прошлой неделе Латвию не посещал ни один «генерал ЧК».

В тот же день стало известно, что уборку в здании Кабинета министров производит фирма «Сервикс Рига», контролируемая эстонским капиталом. В 2000 году на работы по уходу за помещениями здания, где расположены Кабинет министров, Госканцелярия, Верховный суд и Министерство юстиции, не считая части здания, используемой Министерством иностранных дел, выделено 75 878,16 лата.

22 февраля 1999 года в Гулбенe, в детском саду №1 Александр Коряков, 19-летний житель Гулбене, убил ножом трех девочек 4, 5 и 6 лет и их воспитательницу. Вскоре после совершения преступления он был задержан полицией. Во время допроса сознался, что хотел убить всех детей детсадовской группы.

22 февраля 1997 года в рижских автобусах опять появились кондукторы.

В тот же день за неуплату долга Латвия на время потеряла право голоса на Генеральной Ассамблее ООН.



22 февраля 1988 года на зимних Олимпийских играх в Калгари латвийский бобслеист Янис Кипурс завоевал золотую медаль, в паре с москвичом Владимиром Козловым.



22 февраля 1942 года в Рижском цирке прошел вечер народных латышских танцев. Были исполнены 23 танца.



22 февраля 1941 года в 19.00 в Рижском замке состоялось торжественное открытие Дворца пионеров. Более сотни пионеров исполнили литературно-музыкальный монтаж «Пионерский ответ». «Приспосабливая помещения дворца для потребностей пионеров, были выполнены обширные работы внутренней перестройки. Оборудованы деревообрабатывающая мастерская, кино и фото лаборатории. В башне дворца сейчас устраивается Кабинет морского флота, для чего фабрика "Tосмаре" пожертвовала многие ценные навигационные приборы для обучения юных моряков. В башне также оборудован шахматный кабинет. В распоряжении пионеров будет около 80 разных помещений, которые дадут возможность развивать по собственной инициативе деятельность: строить авиамодели, упражняться в военном деле, знакомиться с основами судостроения. В библиотеке, занимающей три обширных зала, уже 3000 томов, но библиотека ещё значительно расширится» - писала в этот день газета «Падомью Латвия».

В тот же день на заседании оргбюро Производственной кооперации было принято решение о создании Латвийского совета ордена Ленина спортивного и физкультурного общества «Спартак», сообщила газета «Сарканайс Спортс». Председателем временного совета был избран Эдуардс Опинцанс.

22 февраля 1938 года газета «Яунакас Зиняс» продолжала публиковать заверения благодарности и верности, поступающие президенту Улманису со всей страны. Из Кандавы писали: «Сельскохозяйственное обществе Кандавской волости сегодня, в день своего освящения и открытия собрало в полном составе местных жителей прекрасной Божьей земли и членов общества, которые с почтением вспомнили те времена, когда Вы, высокоуважаемый Государственный президент, латышей погрузили в солнышко, вернув им всё на своей родной земле. Эту освобождённую, красивую землю мы будем обихаживать и защищать, делая ее ещё красивее, богаче и могучее, единогласно обещаем Вам, великий Вождь и нашей дорогой отчизне Латвии».



22 февраля 1925 года в Риге состоялись грандиозные похороны 19-летнего Александра Масакса, члена SSS – Рабочего спортивного союза, убитого 15 февраля из револьвера в ходе стычки с активистами Национального клуба на углу улиц Мартас и Тербатас. Тысячное шествие прошло от помещения SSS на улице Мартас, где прочувственную речь сказал Райнис, до Лесного кладбища.

22 февраля 1918 года немецкие войска полностью оккупировали Видземе и Латгалию.

22 февраля 1773 года в Риге открылся первый музей в Латвии. Тогда он назывался музей Гимзеля, теперь - Истории Риги и мореходства.

Фото - Госканцелярия, itl.rtu.lv, газеты "Неаткарига" и "Московские новости". журналы "Неделя" и "Атпута".