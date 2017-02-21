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Происходящее в последние три года на Украине можно назвать необъявленной войной со стороны России, сказал в эфире радио Baltkom посол Украины в Латвии Евгений Перебийнис.

"Однозначно это не внутриукраинский конфликт, это не гражданская война, как Россия пытается внушить всему миру. Это агрессия России против Украины, оккупация Россией части территории Украины - Крыма, а сейчас и части Донбасса. Да, к сожалению, это необъявленная война, которая ведется Россией против Украины", - сказал Перебийнис

По словам посла, уже давно известно, что вооруженным конфликтом руководят действующие офицеры российской армии.

"Россия стыдливо снимает со своих военных все опознавательные знаки, стирает с танков и бронетранспортеров российские опознавательные знаки и выдает воюющих там вроде за каких-то сепаратистов. Конечно же, среди этих людей есть и местные жители, но ни для кого ни секрет в мире, что руководят этими подразделениями "Первый армейский корпус" и "Второй армейский корпус" действующие военначальники российской армии. Нам известны их фамилии,звания и должности и все это мы предоставляем нашим партнерам. Все это есть и в открытом доступе. Нам также досконально известно, кто сбил Малазийский самолет", - сказал посол, добавив, что все эти данные добывает украинская разведка.

Также посол считает, что Россия, несмотря на имеющиеся договоренности о территориальной целостности Украины, насильно присоединила Крым, а это ни что иное, как оккупация.

"Крым был частью Украины, это было зафиксировано в договоре между Россией и Украиной, все надлежащим образом было оформлено. То, что сделала Россия, это называется оккупацией. Россия просто оккупировала и насильно присоединила к себе Крым. Это противоречит всем международным актам о территориальной целостности", - сказал Перебийнис.