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Работники родильного отделения Университетской клинической больницы имени Пaула Страдиня готовы на время приостановить работу, если их требование о повышении удвоить зарплату не будет выполнено. Об это в интервью радио Baltkom заявила акушерка, которая и выступила инициатором письма с требование об увеличении зарплаты, Линда Матере.

"Большое спасибо нашим коллегам из роддома, которые начали продвигать эту инициативу, к которой мы присоединились. Если наше требование об увеличении зарплаты не будет выполнено, то мы готовы идти на забастовку, прекратиться работать на какой-то время", - отметила она.

Как ранее писал Mixnews.lv, работники родильного отделения Университетской клинической больницы имени Пaула Страдиня направили в Министерство здравоохранения и руководству больницы письмо с требованиями удвоить почасовую оплату. Прошение удвоить зарплату подписали не только акушерки, но и неонатологи - детские врачи и медсестры. Всего в родильном отделении больницы Страдиня работают десять специалистов по родовспоможению, 11 неонатологов - детских врачей, 24 акушерки и 19 детских медсестер.

Как указало руководство больницы, зарплата начисляется в зависимости от рабочего стажа, но в среднем акушерки получают 3,5 евро в час до уплаты налогов, специалисты по родовспоможению 4,8 - 5 евро. В свою очередь детские медсестры получают примерно столько же, сколько акушерки, специалисты неонатологии немного больше.

Как сообщалось, на прошлой неделе работники Рижского роддома пригрозили уменьшением количества дежурств, в том числе в выходные и праздничные дни, а также уходом с работы, если не будет немедленно решен вопрос их зарплат.