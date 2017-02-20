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Мегаполисы, или, если перевести с греческого, “большие города”, – это государства в государствах. Не зря же говорят о том, что Москва не Россия, а Нью-Йорк не Америка. Эти города настолько масштабны и влиятельны, что воспринимать их частью чего-либо психологически не всегда просто.

Лондон, Париж, Пекин, Токио, Сидней, Рио де Жанейро – на Земле десятки мегаполисов, но лишь в четырех из них население превышает 20 миллионов человек. Представьте себе город, в котором проживает население 10 Латвий!

Жизнь в больших городах имеет свои преимущества и недостатки. Ученые утверждают, что даже секс в мегаполисе отличается от секса в небольшом городе, где уровень стресса ниже, а экология лучше. Почему большие города так притягательны? Приносят ли они счастье тем, кто жаждет их покорить? Как они влияют на психику и физическое состояние человека?

В среду в прямом эфире радио Baltkom пройдет большой круглый стол, посвященный теме больших городов. Мы ждем в студии фотографа Ала Лапковского, дипломата и историка Цви Миркина, ресторатора Павла Гогнидзе и архитектора Угиса Шенбергса.

На прямую связь с нашей студией согласились выйти: юрист ООН Анна Литвак (Нью-Йорк), маркетолог Талгат Оспан (Лондон), писатель и журналист Китти Сандерс (Буэнос-Айрес), IT-специалист Дмитрий Белоусов (Сидней), японист Алиса Доннере (Сендай).

Эксклюзивные интервью нашей радиостанции дали режиссер Владимир Меньшов (“Москва слезам не верит”) и российско-германский архитектор Сергей Чобан, спроектировавший самое высокое здание в Европе – башню “Федерация” в Москве.

Время эфира с 13.00 до 15.00.

Ведущие - Вадим Радионов и Константин Ранкс.

При поддержке портала “Новая газета Балтии”