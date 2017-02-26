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Расстрел безоружных людей на Майдане три года назад вело подконтрольное бывшему президенту Украины Виктору Януковичу боевое подразделение "Беркут", сказал в эфире радио Baltkom посол Украины в Латвии Евгений Перебийнис, признав, что это неофициальная информация, так как суд еще не вынес свой вердикт.

На днях в интернете появились кадры, где видно, что абсолютно безоружные молодые ребята погибают от рук "Беркута". Таких видеоматериалов у следствия еще не было. Подделать кадры невозможно. Эти кадры облетели весь мир. Абсолютно ясно, что это была абсолютно хладнокровная казнь безоружных людей из автоматического оружия. Да, эта информация не официальная, но та информация, которая есть у нас, свидетельствует о том, что, к сожалению, расстрел вели сотрудники "Беркута". Многие из них не задержаны, многие из них убежали в Россию, в Крым", - уверен посол.

В сентябре 2014 года Украина открыла уголовное производство по расследованию преступлений на Майдане. На сегодняшний день Генпрокуратура расследует свыше двух тысяч эпизодов по делу о преступлениях на Майдане в период с 30 ноября 2013-го по 20 февраля 2014 года.

Как сообщал портал Mixnews, 15 февраля 2017 года представители потерпевших в деле о расстрелах 48 активистов Евромайдана в феврале 2014 года предоставили суду новое видео. На кадрах видно, что огонь ведется из-за грузовиков, которые стоят перед бетонными баррикадами, людьми в черной форме, сообщил «Громадське».

Авторы видео неизвестны. По словам представителей потерпевших, видео прислали на почту одному из них. Запись продемонстрировали во время заседания в Святошинском райсуде Киева и приобщили к делу.

Огонь ведут люди в черной форме из-за грузовиков, которые стоят перед бетонными баррикадами. Видно, как протестующие падают от ранений на Институтской улице.

Прокурор Департамента спецрасследований ГПУ Роман Псюк отметил, что запись подтверждает то, что наступления со стороны активистов не было. Они только хотели поджечь шины и создать дымовую завесу. Адвокат обвиняемых бывших бойцов "Беркута" Александр Горошинский считает, что на суд оказывают давление, а видео не предоставляет новой информации.

"Давайте не говорить того, чего нет. Надо дождаться экспертизы по баллистике", - сказал он.

Святошинский суд Киева рассматривает дело в отношении пятерых бывших сотрудников спецподразделения "Беркут", которых обвиняют в расстреле 48 активистов Евромайдана на улице Институтской в Киеве 20 февраля 2014 года.