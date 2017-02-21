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Латвийцы должны стараться жить как семья, даже с учетом того, что родственники бывают разными. Такое мнение в программе "Утро на Балткоме" на радио Baltkom высказал президент Латвии Раймонд Вейонис.

"Я согласен, что в обществе еще виден раскол, но важно понимать, что многообразие – это богатство. Но это богатство политики не всегда оценивают и используют в предвыборных компаниях. Нам еще многое нужно делать, что бы сплоченность была выше. Важно, чтобы каждый, кто живет в Латвии чувствовал себя частью народа. Но иногда этим манипулируют. Причем обе стороны. Мы должны жить как семья, а семья, обычно, живет более или менее дружно, хотя родственник бывают разными", - сказал Вейонис.

Напомним, ранее созданная президентом экспертная группа по сплочению общества выступила с инициативой автоматически присваивать гражданство Латвии всем новорожденным в Латвии, в том числе детям неграждан.

Ранее премьер-министра Эстонии Юри Ратаса предложил упростить процесс предоставления гражданства негражданам Эстонии.