Вейонис: нам не нужно неспособное принимать решения правительство (7)

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Эксклюзив | 21 февраля 2017 года, 17:27

В апреле правительству предстоит ряд сложных решений в сферах здравоохранения, образования и налоговой политике. Об этом в интервью радио Baltkom сказал президент Латвии Раймонд Вейонис. По его словам, Латвии не нужно правительство, которое не способно принимать тяжелые решения.

"Я уверен, что правительство будет готово принять эти решения. Если оно не буде на это способно, то зачем нам вообще правительство, которое не способно принимать решения", - отметил он.

По словам Вейониса, общество тоже должно быть готово к принятию не самых популярных решений.

"Если со стороны общества будет требование принимать такие решения, то оно и будет их принимать. Мы сами видим: министр здравоохранения готова принимать решение об оптимизации больничной сети. В это же время поднимается шум в какой-то больницы, которая будет перепрофилирована. И общество, и политики становится на сторону больницы. Но если будет такое отношение, ты мы ни одной реформы не сможем сделать", - отметил он.

Президент отметил, что если решения приняты не будут, то стоит задуматься о дееспособности правительства.

"Если решения не будут приняты, то правительство не выполнит ту работу, которую мы от него ждем", - сказал он.

Напомним, в января исполнился год правительству премьер-министра Мариса Кучинскиса. За год правительство выполнило 74 из включенных в план действий правительства 95 задач, выполнение 21 задачи задерживается, сообщил Кучиснскис.

Комментарии 7
кот1 час назад
Очередной приступ демогогии:что такого натворило наше правительство за год?Кроме как лакейских законов о размещении иностранных войск на территории Латвии.
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12341 час назад
Наше правительство способно только на то,как обворовывать,и унижать свое население в стране!Долой такое правительство им только на хуторе со свиньями работать!
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пенсионер1 час назад
26лет именно такие правительства были в стране, и ничего не изменилось, обком находится далеко но бдит строго за своей колонией, никакого шага влево право не допустит
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