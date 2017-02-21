Эксклюзив |

В апреле правительству предстоит ряд сложных решений в сферах здравоохранения, образования и налоговой политике. Об этом в интервью радио Baltkom сказал президент Латвии Раймонд Вейонис. По его словам, Латвии не нужно правительство, которое не способно принимать тяжелые решения.

"Я уверен, что правительство будет готово принять эти решения. Если оно не буде на это способно, то зачем нам вообще правительство, которое не способно принимать решения", - отметил он.

По словам Вейониса, общество тоже должно быть готово к принятию не самых популярных решений.

"Если со стороны общества будет требование принимать такие решения, то оно и будет их принимать. Мы сами видим: министр здравоохранения готова принимать решение об оптимизации больничной сети. В это же время поднимается шум в какой-то больницы, которая будет перепрофилирована. И общество, и политики становится на сторону больницы. Но если будет такое отношение, ты мы ни одной реформы не сможем сделать", - отметил он.

Президент отметил, что если решения приняты не будут, то стоит задуматься о дееспособности правительства.

"Если решения не будут приняты, то правительство не выполнит ту работу, которую мы от него ждем", - сказал он.

Напомним, в января исполнился год правительству премьер-министра Мариса Кучинскиса. За год правительство выполнило 74 из включенных в план действий правительства 95 задач, выполнение 21 задачи задерживается, сообщил Кучиснскис.