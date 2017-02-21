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Количество жителей Латвии готовых встать на защиту своей страны растет и в этом большая заслуга патриотического воспитания, сказал в интервью радио Baltkom депутат Сейма Алексей Лоскутов.

"Результаты опроса отражают настроение людей – это очень позитивно, потому что возросло количество людей, готовых встать на защиту нашей страны. Я думаю, что патриотическое воспитание в целом достаточно непростой процесс. С одной стороны - это отношение к нашей стране в семье, с другой - это роль школы в этом вопросе", - сказал политик.

Также по мнению Лоскутова, большим вкладом в патриотическое воспитание будет проект "Школьная сумка", который позволит латвийским учащимся узнать больше о своей стране.

"Достаточно хорошим вкладом в патриотическое воспитание будет проект "Школьная сумка", который будет воплощен в жизнь в процессе подготовки к столетию Латвии. Будут выделены специально средства для того, чтобы все дети Латвии могли бы приобщиться к культуре, поучаствовать в разного рода дискуссиях. Это создаст цельное впечатление о нашей стране", - считает Лоскутов.

Как сообщалось, опрос, проведенный по заказу Министерства обороны, показал, что в случае нападения России 39% жителей ничего не делали бы или покинули бы Латвию.

В то же время 55% респондентов считают, что Латвия стоит того, чтобы в случае военного вторжения защищать ее всеми возможными средствами, даже если это потребовало бы больших человеческих жертв. 26% опрошенных не разделяют это мнение.

54% опрошенных в случае возникновения в Латвии вызванного внешними силами вооруженного конфликта остались бы в стране, 31% уехали бы из страны.